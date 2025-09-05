  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 5 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Nacional / México

Gobierno de Tlaxcala usa IA para murales patrios y recibe fuertes críticas en redes sociales

Algunos ciudadanos señalaron que el error pudo haberse evitado si el gobierno hubiera optado por abrir la convocatoria a artistas locales

Sep. 05, 2025
Las imágenes que buscaban rendir homenaje a la Independencia de México, pronto se viralizaron por evidentes errores de diseño
Las imágenes que buscaban rendir homenaje a la Independencia de México, pronto se viralizaron por evidentes errores de diseño

En pleno inicio del mes patrio, la polémica se encendió en Tlaxcala luego de que el gobierno estatal colocara murales conmemorativos en las fachadas del Palacio de Gobierno y el Congreso local.

Las imágenes, que buscaban rendir homenaje a la Independencia de México, pronto se viralizaron en redes sociales, no por su valor artístico, sino por los evidentes errores de diseño que presentaban.

ERRORES EN LOS MURALES PATRIOS HECHOS CON IA

Los internautas señalaron que los murales parecían haber sido creados con inteligencia artificial, al mostrar personajes con seis dedos, figuras incompletas y, lo más criticado, un error en uno de los símbolos más representativos del país: el águila.

En lugar del águila real mexicana, se colocó un águila calva, emblema nacional de Estados Unidos. “Y faltó que pusieran a la serpiente ahorcando al águila”, ironizó un usuario en Facebook. Sin embargo, la polémica trascendió más allá de lo estético.

USUARIOS DESTACAN IMPORTANCIA DE SÍMBOLOS PATRIOS Y ARTISTAS LOCALES

Diversos comentarios apuntaron a la decisión del gobierno de sustituir el trabajo de diseñadores gráficos y artistas locales por herramientas digitales, lo que, aseguran, refleja una falta de compromiso con el talento humano y una deficiente destinación de recursos públicos.

Para muchos, estas acciones no solo desprestigian la importancia de los símbolos patrios en una fecha tan significativa como septiembre, sino que también cierran oportunidades laborales a creadores que podrían aportar calidad y autenticidad.

Los murales fueron colocados por la Secretaría de Turismo estatal, encabezada por Fabricio Mena, y posteriormente retirados tras la ola de críticas.

En redes sociales, algunos ciudadanos señalaron que el error pudo haberse evitado si el gobierno hubiera optado por abrir la convocatoria a artistas locales, lo que habría reforzado la identidad cultural y generado empleo.

“Por no querer pagar a un artista, su error les salió más caro de lo que esperaban”, comentó un usuario en X.

Este caso pone sobre la mesa un debate nacional: ¿hasta dónde debe llegar el uso de la inteligencia artificial en proyectos culturales y patrióticos?

Si bien la tecnología puede ser un apoyo valioso, el respeto a los símbolos nacionales y la inversión en manos profesionales resultan esenciales, sobre todo en un mes donde se celebra la historia, la identidad y el orgullo de ser mexicano.

Marcela Islas
Marcela Islas
Contenido Relacionado
¿Por qué se iza a toda asta la bandera hoy 5 de septiembre? Este 2025 se conmemora por primera vez
Nacional / México

¿Por qué se iza a toda asta la bandera hoy 5 de septiembre? Este 2025 se conmemora por primera vez

Septiembre 05, 2025

A partir de este año, Claudia Sheinbaum anunció que esta fecha quedó inscrita en la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales

Sheinbaum anuncia Paquete Económico 2026: Regularización de autos chocolate, Fobaproa y más recursos a la ciencia
Nacional / México

Sheinbaum anuncia Paquete Económico 2026: Regularización de autos chocolate, Fobaproa y más recursos a la ciencia

Septiembre 05, 2025

La mandataria adelantó detalles respecto a los ejes centrales de ingresos y egresos durante la conferencia matutina de este viernes 5 de septiembre

Perros atacan y matan a niñita de 4 meses; la pequeña estaba a cargo de su abuelo
Nacional / México

Perros atacan y matan a niñita de 4 meses; la pequeña estaba a cargo de su abuelo

Septiembre 04, 2025

Además del pequeñito, el señor tenía a su cargo a otros dos niños; los animales, que son criollos, fueron implacables