Gobierno de Sheinbaum prepara denuncia a jueza que ordenó eliminar Reforma al Poder Judicial del DOF

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la resolución de la jueza de distrito en Coatzacoalcos, Nancy Juárez Salas, quien ordenó eliminar la publicación de la Reforma al Poder Judicial en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Durante su conferencia matutina de este viernes, Sheinbaum afirmó que no se retirará la publicación, señalando que la jueza no tiene atribuciones para dictar tal medida. Además, adelantó que se presentará una denuncia contra la jueza ante el Consejo de la Judicatura, a pesar de las críticas sobre la falta de acción de este órgano.

Ernestina Godoy, consejera jurídica de la Presidencia, aclaró que los jueces de distrito no tienen facultades para impedir la publicación de reformas constitucionales y explicó que las reformas a la Constitución están exentas de revisiones por parte del Poder Judicial, y subrayó que la decisión de la jueza Juárez Salas excede sus competencias.

Asimismo, Godoy también señaló que los amparos presentados contra la reforma evidencian un conflicto de interés y advirtió que la Judicatura debería revisar la actuación de los jueces involucrados.

"SUSPENSIÓN" DE LA REFORMA AL PODER JUDICIAL

La jueza Nancy Juárez Salas, en su resolución, argumentó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) incumplió con la orden de no publicar la reforma, y pidió a la presidenta Sheinbaum cumplir con el trámite. Advirtió que, de no hacerlo, se podría abrir una investigación por desacato, con posibles sanciones penales y destitución de los responsables.

Por su parte, el exministro Arturo Zaldívar también cuestionó las suspensiones emitidas, afirmando que los amparos no proceden contra reformas constitucionales ni contra procesos legislativos, y acusó a algunos jueces de actuar al margen de sus atribuciones.

"Ya sabemos que este Consejo no está haciendo su trabajo no queremos que quede en la impunidad, antecede de que hay una juez que por encima de su función pidiendo que se baje la publicación a partir de un proceso legislativo", enfatizó la mandataria.

DENUNCIA

"No vamos a bajar la publicación, y número dos, vamos a hacer una denuncia ante el Consejo de la Judicatura Federal. Ya sabemos que el Consejo de la Judicatura no necesariamente está haciendo su trabajo, pero de todas maneras no queremos que quede en la impunidad", dijo Sheinbaum este viernes.

"No existe en el sistema jurídico una disposición constitucional o legal facultad para revisar o cuestionar la facultad de revisar la constitución prevé expresamente de los amparos en contra de adiciones o reformas a la constitución. Un juzgado no se puede auto facultar para someter una reforma constitucional", explicó Ernestina Godoy.