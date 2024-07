Gobierno de AMLO confirma que hijo de "El Chapo" se rindió en EU

Durante la conferencia de prensa matutina de este lunes 29 de julio, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, ofreció detalles sobre la reciente detención de Ismael "Mayo" Zambada, fundador del Cártel de Sinaloa, y Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín "Chapo" Guzmán.

Rodríguez señaló que el viernes 26 de julio ya había dado un pequeño resumen del caso, desde que las autoridades estadounidenses notificaron a las mexicanas sobre la captura de ambos narcotraficantes, hasta la confirmación oficial por parte del fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland.

También, Rodríguez reveló que Joaquín Guzmán López había considerado entregarse a las autoridades estadounidenses, pero nunca había concretado su intención. Sin embargo, el jueves pasado, a las 2:35 de la tarde, se informó que Guzmán López estaba volando hacia Estados Unidos con la intención de rendirse.

"Las autoridades estadounidenses no fueron notificadas con anticipación de este vuelo y no tenían confirmación independiente de que Joaquín Guzmán López estuviera a bordo. Aproximadamente a las 2:40 pm, cuando el avión ya estaba en el aire, se les informó que Ismael Zambada García también podría estar en la aeronave, pero no tenían confirmación independiente de su presencia", detalló.

La aeronave aterrizó a las 4:24 pm en el aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, cerca de El Paso, Texas. Al rodear el avión, las autoridades confirmaron la presencia de dos pasajeros, que fueron detenidos al descender.

FGR ABRE CARPETA DE INVESTIGACIÓN

Rosa Icela Rodríguez también anunció que la Fiscalía General de la República (FGR) ha abierto una carpeta de investigación con el número 1882/24 en el estado de Sonora, para indagar los delitos que pudieron haber ocurrido. Se han iniciado diligencias y se analizarán todos los aspectos relacionados con la aeronave, incluyendo declaraciones de abogados y testigos.

Finalmente, la secretaria aseguró que el Gabinete de Seguridad, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, seguirá de cerca las investigaciones para esclarecer completamente los hechos.