Gobernador de Sinaloa estimó que pagos de Segalmex a maiceros será antes del 27 de septiembre

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, dio a conocer que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) regresará a Sinaloa el viernes 27 de septiembre. El compromiso de Segalmex es que para esa fecha ya se haya terminado de pagar el apoyo de los 750 pesos por tonelada de maíz a más de 24 mil productores.

El secretario de Agricultura y Ganadería, Ismael Bello Esquivel, también mencionó que se convocará a sesión del Consejo Estatal de Desarrollo Agropecuario para definir la planeación de cultivos del ciclo agrícola otoño-invierno 2024-2025, con base en la disponibilidad de agua almacenada en las presas, que al día de hoy registran un 24.5 por ciento de su capacidad en promedio.

APOYO DE SEGALMEX

Rocha Moya comentó que el pasado fin de semana durante su visita a Sinaloa, abordó tanto con López Obrador como con Claudia Sheinbaum, el tema de los pagos a los maiceros, el cual está avanzando, y aprovechó para reconocer el apoyo que han recibido de parte del director general de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), Leonel Cota Montaño.

"Hoy hablé con el director de Precios de Garantía, que es el licenciado Luis Salinas, le comenté que habíamos estado comentando, tanto con el presidente como con la presidenta, y que el presidente regresaría en septiembre, le di la fecha, me dijo que regresaría el 27 de septiembre, dijo para entonces vamos a tratar de tener todo pagado. Van a hacer un esfuerzo ahí y yo se los agradezco mucho porque no me saco de la cabeza ese tema que hay que resolverlo en definitiva", dijo.

PLANEACIÓN DEL CICLO OTOÑO-INVIERNO 2024-2025

El secretario de Agricultura y Ganadería informó que la semana pasada se avanzó con el pago de los 750 pesos, pues de 800 productores que iban pagados se tuvo un avance de dos mil 76 productores, sumando hasta el día viernes ya dos mil 876 productores pagados en este programa.

También adelantó que por instrucción del gobernador se convocará en los próximos días a sesión del Consejo Estatal de Desarrollo Agropecuario para hacer la planeación del ciclo otoño-invierno 2024-2025, a fin de establecer los cultivos que se sembrarán el próximo año, así como su superficie en hectáreas, de acuerdo al volumen de agua que se tiene almacenada en las presas del Estado.

CAPTACIÓN DE AGUA

"Se van a hacer las planeaciones de acuerdo a lo que se pueda proyectar de agua para que llegado el momento de siembra ya esté establecido lo que se puede y lo que se debe sembrar. Estamos muy de cerca con el gobernador dándole seguimiento a este tema".

"Las presas han tenido buena captación de agua, ahorita tienen el 24.5 el total de las presas en el estado, contra un 27.9 del año pasado, entonces significa que ha sido un año mucho más llovedor que el ciclo pasado, recordemos que arrancamos la temporada de lluvias con las presas en el 11 por ciento. Hoy las tenemos al 24.5 y esperamos que en los meses que quedan de lluvia que son septiembre y octubre, tengamos buena captación de agua", explicó.

En el tema del trigo, el secretario Bello Esquivel agregó que el día 2 de septiembre se abre la plataforma en Segalmex para el registro del apoyo al precio de garantía. "A todos los trigueros para que estén listos, el día 2 de septiembre arranca el registro del programa del trigo", adelantó.