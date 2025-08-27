García Harfuch presenta resultados de Estrategia de Seguridad: más de mil detenidos y reducción en robo a transporte

El Gobierno de México presentó los resultados más recientes de la Estrategia Nacional de Seguridad y de los operativos especiales encabezados por la Guardia Nacional.

Durante las últimas semanas se han registrado detenciones importantes, decomisos de armas y drogas, así como una baja significativa en delitos como el robo a transporte.

RESULTADOS DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que el trabajo coordinado de las instituciones del Gabinete de Seguridad ha permitido reforzar las labores de inteligencia en el país.

En las últimas dos semanas se detuvo a más de mil personas relacionadas con delitos de alto impacto, se decomisaron 381 armas y se inhabilitaron 61 laboratorios clandestinos de drogas.

Desde el 1 de octubre de 2018 hasta el 25 de agosto, los resultados acumulados son los siguientes:

30 mil 755 personas detenidas

15 mil 496 armas de fuego aseguradas

239 toneladas de drogas incautadas

1,356 laboratorios de drogas inhabilitados

Además, en los últimos días se han detenido a distintos generadores de violencia. Entre ellos, José Luis "N", alias "Chalaman", extraditado a Estados Unidos desde Colima, y Dylan Samuel "N", vinculado con un grupo criminal en el Estado de México. También se detuvo a 14 personas dedicadas al tráfico de armas, entre ellas Héctor Agustín "N".

En cuanto a la atención a denuncias, entre el 6 de julio y el 24 de agosto se recibieron 32 mil 622 llamadas al número 089 para reportar extorsiones. El 62 por ciento de los intentos no se concretó y se abrieron mil 111 carpetas de investigación.

ESTRATEGIA BALAM Y OPERATIVO CERO ROBOS

Por su parte, Hernán Cortés, comandante de la Guardia Nacional, dio a conocer los avances de la Estrategia Balam, que en 330 días ha logrado reducir en un 27% el robo a autotransporte. Hasta el momento se han recuperado mil 81 vehículos, lo que equivale a un 61% de las unidades reportadas.

El operativo Cero Robos, implementado en carreteras estratégicas como México-Querétaro y México-Puebla, ha reducido este delito en un 55% y 50%, respectivamente. Durante 49 días de operación, se recuperaron 30 vehículos, se frustraron 13 asaltos y se detuvo a 18 personas

En la autopista Mazatlán-Culiacán también se registró una reducción del 46.6 por ciento en el robo a transporte.

DESPLIEGUE DE LA GUARDIA NACIONAL

Actualmente, la Guardia Nacional mantiene un despliegue de 47 mil 113 elementos y 8 mil 730 vehículos en todo el país, con un enfoque de cercanía hacia la población.

Estos resultados reflejan el impacto de los operativos de seguridad y la coordinación entre las instituciones para enfrentar los principales delitos que afectan a los ciudadanos.