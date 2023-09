"Ganaremos 2024"

Con la ausencia de Marcelo Ebrard Casaubón y la convicción de su triunfo en las encuestas internas de Morena, Claudia Sehibaum Pardo aseguró anoche que "¡vamos a ganar el 2024! Vamos a ganar las diputaciones, vamos a ganar las senadurías, vamos a ganar las gubernaturas y va a haber presidenta de la República de la Cuarta Transformación".

En su discurso luego de haber sido nombrada ganadora de la contienda morenista rumbo a las elecciones constitucionales de 2024, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México tendió la mano al ausente:

"La unidad es fundamental, las puertas siempre están abiertas y nunca se van a cerrar".

Con el proceso de Morena, consideró, "ganó la democracia, hoy decidió el pueblo de México y soy la coordinadora Nacional de Defensa de la Transformación por decisión del pueblo de México".

Pero advirtió:

"Ese trabajo también es en equipo y por eso digo que necesitamos de todos y de todas, de hecho, adelantó, el día de mañana (hoy) he pedido que nos reunamos, porque inicia el proceso electoral a nivel nacional y no hay un minuto que perder, así que nos vamos a reunir todos y todas los que estamos aquí para iniciar este proceso y dar los pasos adelante, porque no hay tiempo que perder".

De igual forma, la ahora conductora de los trabajos para defender la Cuarta Transformación mostró su orgullo de ser "parte de este movimiento desde su fundación y desde aquí quiero decir con orgullo, con honor, que es un honor estar con Obrador".

Y lo fundamentó:

"México cambió a partir del primero de diciembre de 2018, México está cambiando y México cambió, hoy tenemos un país con menos pobreza, hoy tenemos un país con menos desigualdad, hoy tenemos un país donde 30 millones de familias reciben un apoyo del Gobierno, hoy tenemos más democracia, hoy tenemos más libertad y hoy tenemos un movimiento vivo que quiere seguir trabajando por la Transformación de nuestro país".

PRIMERA MUJER

Será la primera vez que una mujer enfila la carrera a la presidencia de México como clara favorita.

La exjefa del Gobierno capitalino, con una carrera política de más de 20 años junto al actual mandatario, tiene por delante casi un año para afianzar su propio proyecto.

Avanza con el viento a favor de la inercia arrolladora de Morena, que en apenas seis años ha logrado victoria tras victoria cada vez que había una cita con las urnas.

El mayor reto de Sheinbaum será, de hecho, prolongar y consolidar el fenómeno López Obrador. Enfrente, la oposición ha arropado también a una mujer, Xóchitl Gálvez Ruiz, que ha devuelto los ánimos tras una larga travesía por el desierto tras la aplastante victoria hace cinco años de López Obrador.

Según las encuestas, después del 39% promedio obtenido por Sheinbaum Pardo en las encuestas, el excanciller ha obtenido 25.6%. Las encuestas espejo encargadas a empresas privadas han dado resultados similares.

En la contienda interna el tercer lugar fue para el diputado Gerardo Fernández Noroña (del PT), que ganó el 12%. El exsecretario de Gobernación Adán Augusto López obtuvo 10%; el senador Ricardo Monreal tuvo 6%, y el senador Manuel Velasco (de Verde Ecologista), 6%.

Tal como estaba previsto, Sheinbaum recibirá próximamente de manos de López Obrador el "bastón de mando" del movimiento izquierdista e irá a las elecciones presidenciales del 6 de junio de 2024, donde se medirá con la senadora panista Xóchitl Gálvez. Si las cosas siguen para entonces como hasta ahora, en México gobernará una mujer por primera vez en su historia.

Durante el anuncio de los resultados, los otros cuatro aspirantes dieron su respaldo a la exjefa de Gobierno y dijeron que trabajarán unidos a favor de la Cuarta Transformación.