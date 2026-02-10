  • 24° C
Fiscalía de Sinaloa confirma asesinato del sobrino de El Mayo Zambada en Culiacán

Presentaba huellas de violencia y se encontraba en el portaequipajes del vehículo, el cual fue dejado en el acotamiento de la carretera

Feb. 10, 2026
Era hijo de Águeda Zambada García, hermana de "El Mayo" Zambada.
La Fiscalía General del Estado de Sinaloa confirmó el asesinato de Sergio Rodolfo Cázares Zambada, sobrino de Ismael "El Mayo" Zambada, exlíder del Cártel de Sinaloa. El cuerpo fue localizado el domingo 8 de febrero en la cajuela de una camioneta abandonada en Culiacán.

La fiscal general, Claudia Zulema Sánchez Kondo, informó que la víctima fue identificada el lunes 9 de febrero por familiares directos en la Agencia de Homicidio Doloso. Tras concluir los procedimientos legales, el cuerpo fue entregado a su familia.

El hallazgo ocurrió en una camioneta tipo SUV color gris, abandonada en las inmediaciones de la Escuela de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), en el sector Costa Rica de la capital sinaloense.

LOCALIZACIÓN DEL CUERPO Y OPERATIVO DE SEGURIDAD

De acuerdo con los reportes oficiales, Sergio Cázares presentaba huellas de violencia y se encontraba en el portaequipajes del vehículo, el cual fue dejado en el acotamiento de la carretera Culiacán-Eldorado.

Tras el reporte, elementos del Ejército Mexicano y personal de la Fiscalía estatal acudieron al sitio para acordonar la zona y realizar las diligencias correspondientes.

Sergio Rodolfo Cázares era hijo de Águeda Zambada García, hermana de "El Mayo" Zambada, quien actualmente se encuentra recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Estados Unidos.

ANTECEDENTES Y CONTEXTO DE LA VIOLENCIA EN SINALOA

El asesinato ocurre en medio de un periodo de violencia en Sinaloa, derivado de la disputa interna entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa, tras la fragmentación del grupo criminal en septiembre de 2024.

Cázares Zambada había sido detenido en abril de 2012 en Tijuana junto a su primo Omar Ismael Zambada, con más de 15 kilogramos de cocaína. Además, en febrero de 2017 sobrevivió a un atentado en Culiacán.

En 2021, su madre falleció en Mazatlán a causa de un presunto derrame cerebral.

César Leyva
César Leyva
