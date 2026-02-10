Senado aprueba semana laboral de 40 horas, así se aplicará

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El Senado dio un paso histórico al aprobar en comisiones la reforma constitucional que establece de manera gradual la semana laboral de 40 horas. El dictamen fue enviado de inmediato a la mesa directiva de la Cámara, donde quedó en primera lectura y será sometido a votación ante el pleno en la sesión de mañana miércoles.

UN ACUERDO HISTÓRICO ENTRE BANCADAS

Aunque algunos senadores del PRI, PAN y MC se habían manifestado en contra, durante la reunión de las comisiones de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Trabajo y Previsión Social aceptaron que la iniciativa presidencial avanzara en sus términos. La única modificación aprobada fue en materia de lenguaje incluyente, sustituyendo "menores" por "personas menores".

Sin embargo, insistieron en que, una vez promulgada la reforma a la Constitución, se realicen de inmediato los cambios necesarios a la Ley Federal del Trabajo para garantizar su correcta implementación.

AJUSTES EN HORAS EXTRAS Y RÉGIMEN FISCAL

Uno de los temas más discutidos fue el régimen de horas extras. La senadora Claudia Anaya del PRI propuso incluir un transitorio adicional para establecer un esquema gradual en las horas extraordinarias, ya que al pasar de nueve a doce horas, se modificaría el régimen fiscal de los trabajadores. Actualmente, las nueve horas extras están exentas de impuestos para quienes ganan salario mínimo, pero al elevarse a doce, aumentaría el Impuesto sobre la Renta (ISR) y también se vería afectado el reparto de utilidades.

El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, coincidió en que los nuevos lineamientos deben implementarse de inmediato y no esperar los 90 días que establece la reforma. Además, señaló que la semana de 40 horas debería garantizar explícitamente dos días de descanso, aunque su bancada decidió aprobar la iniciativa por tratarse de una reducción de la jornada laboral.

BENEFICIOS PARA FAMILIAS Y TRABAJADORES

Marco Cortés, también del PAN, destacó que el consenso logrado con todos los sectores permitirá aumentar el tiempo de descanso, lo que beneficiará a las familias. Por su parte, Alejandra Barrales, de MC, apoyó la medida y sugirió dar voz a sindicatos independientes durante la sesión, aunque la decisión final fue hacerlo al cierre de la reunión.

Desde Morena, la senadora Simey Olvera calificó la reforma como histórica, ya que después de 109 años, la jornada laboral constitucional pasará de 48 a 40 horas, marcando un cambio significativo para millones de trabajadores.

VOTACIÓN Y PRÓXIMOS PASOS

El único ajuste a la iniciativa fue el uso de lenguaje incluyente, propuesto por Malú Micher. La votación final en comisiones fue unánime: 48 votos a favor y ninguno en contra. La iniciativa ahora se espera sea aprobada ante el pleno del Senado, consolidando así la reducción de la semana laboral y los ajustes en horas extras que impactarán directamente en la vida de los trabajadores mexicanos.