Nacional / México

Dejan libre a conductora que atropelló a joven en avenida Paseo de los Leones

La víctima permanece hospitalizada mientras autoridades continúan el seguimiento del caso y deslindan responsabilidades correspondientes

Feb. 10, 2026
Conductora involucrada en atropello sobre Paseo de los Leones fue liberada mientras la víctima permanece hospitalizada bajo supervisión médica
Tras varias horas de investigación por parte del Ministerio Público, la conductora que el lunes atropelló a una joven en la avenida Paseo de los Leones, en Monterrey, fue puesta en libertad el martes 10 de febrero. La información fue confirmada por fuentes cercanas al caso, que ha generado gran atención en las últimas horas.

El accidente ocurrió el lunes 9 de febrero, una mujer de 25 años, identificada como Hortensia Guardado Sánchez, caminaba desorientada por la vía cuando fue impactada por un vehículo Honda color blanco.

El vehículo involucrado fue asegurado y la conductora quedó a disposición del Ministerio Público de Viales para deslindar responsabilidades. Tras las primeras investigaciones, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó que la mujer fue liberada, mientras continúan los procedimientos correspondientes para determinar responsabilidades legales.

Previo al accidente, la Secretaría de Seguridad Pública de Monterrey había recibido un reporte sobre una mujer desorientada en la zona. Un oficial de policía se acercó para brindar apoyo y realizó señas a los automovilistas para que disminuyeran la velocidad. Sin embargo, la joven cruzó de forma imprudencial los carriles principales y fue impactada.

ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y TRASLADO HOSPITALARIO

El oficial presente solicitó de inmediato el apoyo de los cuerpos de auxilio. Minutos después llegaron los padres de la víctima, quienes explicaron que su hija padecía de trastornos de personalidad y que la buscaban desde momentos antes, ya que había bajado del vehículo de manera repentina.

Hortensia Guardado fue atendida en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y posteriormente trasladada al Hospital Muguerza Obispado, donde permanece internada bajo estricta vigilancia médica debido a la gravedad de sus lesiones.

El incidente generó una intensa movilización de cuerpos de auxilio y causó conmoción entre los automovilistas que presenciaron el hecho. Las autoridades destacaron la importancia de extremar precauciones al circular por avenidas de alto flujo vehicular y recordaron la atención a personas que puedan presentar comportamientos de riesgo en la vía pública.

Fernanda Rodríguez
