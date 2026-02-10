  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 10 De Febrero Del 2026
SÍGUENOS
Nacional / México

Explosión en ducto de Pemex en Oaxaca deja tres muertos y varios heridos

El percance se produjo mientras personal de la empresa realizaba labores de inyección con nitrógeno

Feb. 10, 2026
Pemex aseguró que está estableciendo protocolos de apoyo a las familias de los fallecidos.
Pemex aseguró que está estableciendo protocolos de apoyo a las familias de los fallecidos.

Una explosión registrada en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el estado de Oaxaca dejó como saldo tres personas fallecidas y al menos seis heridas, informó el gobernador de la entidad, Salomón Jara Cruz.

El incidente ocurrió en el ducto Nuevo Teapa–Salina Cruz, localizado en la comunidad de Loma Larga, municipio de El Barrio de la Soledad, en la región del Istmo de Tehuantepec. De acuerdo con Pemex, el percance se produjo mientras personal de la empresa realizaba labores de inyección con nitrógeno.

A través de una tarjeta informativa, la petrolera detalló que las personas lesionadas fueron trasladadas a hospitales cercanos con el apoyo de Protección Civil del estado; sin embargo, precisó que cuatro de ellas ingresaron formalmente a nosocomios para recibir atención médica.

imagen-cuerpo

SE ACTIVARON PROTOCOLOS DE SEGURIDAD

Por su parte, el gobernador Salomón Jara señaló que desde el primer momento se activaron los protocolos de seguridad, mitigación de riesgos y resguardo del área, con la intervención de las corporaciones de emergencia correspondientes.

Asimismo, aseguró que ya se giraron instrucciones para brindar el apoyo necesario a las víctimas y sus familias.

Pemex expresó sus condolencias a los familiares y amigos de las personas fallecidas y reiteró su solidaridad y acompañamiento mediante apoyo institucional.

La empresa añadió que elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y personal de la propia petrolera acordonaron la zona y pusieron en marcha los protocolos de atención a emergencias.

El mandatario estatal también se sumó a las condolencias y reiteró su respaldo a las familias afectadas por este lamentable suceso.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Sarampión en México deja 28 muertes; los casos van en aumento
Nacional / México

Sarampión en México deja 28 muertes; los casos van en aumento

Febrero 10, 2026

Jalisco se mantiene como el epicentro del brote con mil 432 casos confirmados

Senado aprueba semana laboral de 40 horas, así se aplicará
Nacional / México

Senado aprueba semana laboral de 40 horas, así se aplicará

Febrero 10, 2026

El dictamen fue enviado de inmediato a la mesa directiva de la Cámara, donde quedó en primera lectura y será sometido a votación

¿Cuáles son los cubrebocas recomendados para protegerse del brote de sarampión?
Nacional / México

¿Cuáles son los cubrebocas recomendados para protegerse del brote de sarampión?

Febrero 10, 2026

Su uso adecuado, además de la vacunación y la detección temprana de síntomas son herramientas clave para evitar la propagación de este virus