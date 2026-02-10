Explosión en ducto de Pemex en Oaxaca deja tres muertos y varios heridos

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Una explosión registrada en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el estado de Oaxaca dejó como saldo tres personas fallecidas y al menos seis heridas , informó el gobernador de la entidad, Salomón Jara Cruz .

El incidente ocurrió en el ducto Nuevo Teapa–Salina Cruz, localizado en la comunidad de Loma Larga, municipio de El Barrio de la Soledad, en la región del Istmo de Tehuantepec. De acuerdo con Pemex, el percance se produjo mientras personal de la empresa realizaba labores de inyección con nitrógeno.

A través de una tarjeta informativa, la petrolera detalló que las personas lesionadas fueron trasladadas a hospitales cercanos con el apoyo de Protección Civil del estado; sin embargo, precisó que cuatro de ellas ingresaron formalmente a nosocomios para recibir atención médica.

SE ACTIVARON PROTOCOLOS DE SEGURIDAD

Por su parte, el gobernador Salomón Jara señaló que desde el primer momento se activaron los protocolos de seguridad, mitigación de riesgos y resguardo del área, con la intervención de las corporaciones de emergencia correspondientes.

Asimismo, aseguró que ya se giraron instrucciones para brindar el apoyo necesario a las víctimas y sus familias.

Pemex expresó sus condolencias a los familiares y amigos de las personas fallecidas y reiteró su solidaridad y acompañamiento mediante apoyo institucional.

La empresa añadió que elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y personal de la propia petrolera acordonaron la zona y pusieron en marcha los protocolos de atención a emergencias.

El mandatario estatal también se sumó a las condolencias y reiteró su respaldo a las familias afectadas por este lamentable suceso.