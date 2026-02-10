Sarampión en México deja 28 muertes; los casos van en aumento

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El brote de sarampión en México continúa en ascenso y ya registra 28 defunciones a nivel nacional, de acuerdo con el más reciente informe de la Secretaría de Salud federal.

Entre los datos más relevantes, destaca que la Ciudad de México confirmó su primera muerte relacionada con esta enfermedad durante el actual brote, marcando un precedente en la capital del país.

Desde el inicio del brote (2025-2026), se han confirmado 8 mil 899 casos en todo el territorio nacional. Tan solo en lo que va de 2026, del 1 de enero al 9 de febrero, se contabilizan 2 mil 467 contagios, lo que evidencia la rápida propagación del virus.

JALISCO, CHIAPAS Y SINALOA CONCENTRAN MÁS CONTAGIOS

Las autoridades sanitarias señalan que la mayor concentración de casos se ubica en tres entidades. Jalisco se mantiene como el epicentro del brote con mil 432 casos confirmados. Le siguen Chiapas, con 250, y Sinaloa, con 144 contagios.

En el caso de la Ciudad de México, la cifra alcanzó 138 casos positivos, además del reciente fallecimiento, lo que ha encendido las alertas sanitarias en la capital.

REFUERZAN VACUNACIÓN Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN ESCUELAS

Ante el incremento de contagios, el Gobierno de México ordenó reforzar de inmediato las jornadas de vacunación masiva. Especialistas en salud pública recuerdan que el sarampión es altamente contagioso, pero prevenible mediante la vacunación, por lo que exhortan a padres de familia y adultos a revisar y completar sus esquemas.

En entidades vecinas como el Estado de México, autoridades educativas informaron que no se han detectado brotes activos dentro de planteles escolares; sin embargo, se ordenó el uso obligatorio de cubrebocas como medida preventiva.