Feria de Puebla 2025: conoce todos los objetos prohibidos

La Feria de Puebla 2025, es uno de los eventos más importantes de la ciudad y tendrá lugar en el Centro Expositor y de Convenciones que se encuentra ubicado en la zona de Los Fuertes. El festival tendrá inicio el próximo jueves 24 de abril y aunque muchas personas están emocionadas por asistir; sin embargo, es importante señalar que se ha compartido la lista de objetos prohibidos para ingresar a la feria.

Los organizadores de la feria han compartido una serie de objetos que no pueden ser ingresados para salvaguardar la seguridad de los asistentes. Este listado es importante pues en caso de que algún interesado quiera entrar al festival con algunos de estos artículos podrá ser retirado el objeto en cuestión o el acceso será denegado.

¿CUÁLES SON LOS OBJETOS PROHIBIDOS DE LA FERIA DE PUEBLA?

Con el fin de salvaguardar la seguridad de todos los asistentes, los organizadores de la Feria de Puebla han compartido la lista de objetos prohibidos en el festival y estos son:

Pirotecnia

Arma de fuego

Arma blanca

Objetos punzocortantes

Envases de vidrio

Alimentos y bebidas

Plumones

Drones

Banderas

Estupefacientes

Hebillas grandes

Espejos

Productos de aerosol

Palos de madera

Mascotas

¿CUÁLES SERÁN LAS FECHAS DE LA FERIA DE PUEBLA?

La Feria de Puebla dará inicio el jueves 24 de abril, este festival tendrá lugar en el Centro Expositor y de Convenciones, se tendrá un horario de 12:00 p.m. a 12:00 a.m. de lunes a jueves, y de 11:00 a.m. a 12:00 a.m. los viernes, fines de semana y días festivos. El último día en el que se podrá disfrutar de las actividades de la feria será el 11 de mayo del año en curso.