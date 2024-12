Fedra Gaxiola: Influencer fitness asesinada en Tijuana

La influencer fitness Fedra Gaxiola, de 24 años, fue asesinada a balazos la mañana de este miércoles en Tijuana, Baja California, cuando la joven se encontraba estacionando su vehículo Mercedes Benz 2024 afuera del gimnasio Hardcore Gym.

De acuerdo con las autoridades, un hombre armado se acercó a pie y disparó en múltiples ocasiones contra el vehículo de Gaxiola antes de darse a la fuga en un PT Cruiser. La víctima fue trasladada de emergencia a un hospital, pero lamentablemente falleció debido a la gravedad de las heridas.

¿QUIÉN ES FEDRA GAXIOLA?

Fedra Gaxiola, de 24 años, era creadora de contenido y acumulaba miles de seguidores gracias a sus redes sociales enfocadas en viajes, estilo de vida y entrenamientos. En su cuenta de Instagram tenía más de 200 mil seguidores, mientras que en TikTok contaba con 131 mil.

Además de su influencia en redes sociales, Fedra Gaxiola era empresaria y fundó una marca de ropa deportiva llamada Fleur Clothing y recientemente había inaugurado su tienda física en Tijuana, donde contó con la participación de la también influencer Sol León.

ÚLTIMAS PUBLICACIONES

Antes de este lamentable hecho, la influencer habría compartido en sus redes sociales imágenes de ella donde exponía que no se encontraba en el mejor momento, comentando que no podría asistir en un tiempo al gimnasio, sin embargo, no dio más detalles al respecto.

Asimismo, añadió una frase de Mario Vargas Llosa: "Nunca digas que amas a alguien si nunca has visto su ira, sus malos hábitos, sus credenciales absurdas y sus contradicciones. Todo el mundo puede amar la puesta del sol y la felicidad, solo los pocos pueden amar el caos y la decadencia".

DENUNCIA EN SUS REDES SOCIALES

Cabe destacar que, meses atrás, Gaxiola denunció públicamente haber sido víctima de abuso por parte de su ex pareja, Héctor Manuel Villegas, ex director de la policía municipal de Tijuana. Aunque aún no se ha establecido una conexión directa entre esta denuncia y el asesinato, las autoridades no descartan ninguna línea de investigación.

Este trágico suceso ha conmocionado a la comunidad de Tijuana y a las redes sociales, donde Gaxiola contaba con una gran cantidad de seguidores. Las autoridades ya han iniciado una investigación para dar con el responsable de este crimen y esclarecer los motivos del ataque.

El caso de Fedra Gaxiola se suma a una lista de asesinatos de influencers en México. En 2023, la influencer Vielka Pulido fue asesinada en Puebla junto a su pareja, en un ataque directo mientras se encontraban en un gimnasio.