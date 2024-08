Fecha y hora exacta para Eclipse Lunar 2024 en México

El eclipse de luna es un evento astronómico que siempre reúne a los amantes de la estrella, que puede ser apreciado con ayuda de un telescopio, logrando observar cada momento en que se va ocultando. De igual manera, vale la pena, prepararse para poder apreciarlo, ya que es un cambio astronómico que no ocurre todos los días.

El próximo mes los mexicanos seremos sorprendidos con un eclipse de la luna, ya se conoce fecha y hora exacta en que podremos verlo. Para que comiences a preparar todo tu equipo astronómico te revelaremos cuándo habrá eclipse para que lo agregues a tu agenda y no se te pase.

¿Cuándo será el eclipse lunar?

Durante el 2024, hemos sido asombrados con múltiples eventos astronómicos, de los cuales se destaca el eclipse solar total que solamente algunos estados de la República Mexicana tuvieron el privilegio de ver.

Próximamente, seremos asombrados con un eclipse lunar parcial, que es cuando la tierra pasa entre el sol y la luna, haciendo que la luz del sol no llegue a la luna y ocultándolo durante un par de minutos. Algo que vale la pena ver, por lo que te recomendamos preparar tus binoculares y telescopio.

Ocurrirá el próximo 17 de septiembre, iniciando a las nueve de la noche, la hora en que se encontrará en su punto máximo será a las 11:40 de la noche, el mejor momento para tener todo listo.

Para poder apreciar de la mejor manera el eclipse, se recomienda buscar áreas despejadas o donde no haya tanta contaminación lumínica, de esta manera será más perceptible. A diferencia del eclipse solar total, en este caso no se requiere de protección ocular, puedes verlo directamente o con tu celular, ya que no existe ningún tipo de riesgo.

También se menciona que durante el año, la tierra será asombrada por un eclipse solar, que aparecerá en octubre, aunque tendrá mayor visibilidad en países de Sudamérica, ante esa situación si se recomienda el uso de protectores oculares, puesto que hay riesgo de dañar nuestra visión al momento de verlo directamente.

El eclipse lunar es realmente hermoso, valdría la pena sacar tus mejores herramientas para capturar cada momento del fenómeno astronómico, para que tomes las mejores fotos o vídeos. Ahora que ya conoces toda la información, aparta esa noche y no el cambio lunar que habrá.