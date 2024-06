¿Famosos del Bienestar? Conoce a los actores y cantantes ya tramitaron su credencial del Inapam

La credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) representa un símbolo de bienestar y acceso a múltiples beneficios para miles de mexicanos que han llegado a la tercera edad. Entre ellos, se encuentran diversas figuras del mundo del espectáculo que han decidido tramitar su tarjeta y disfrutar de las ventajas que ofrece.

ESTOS FAMOSOS YA CUENTAN CON SU CREDENCIAL DE INAPAM

Diversas personalidades de la farándula mexicana, como Maribel Guardia, de 65 años, ya ha expresado su entusiasmo por contar con su credencial del Inapam. Asimismo, una larga lista de artistas mexicanos son beneficiarios del programa social del Gobierno Federal.

Además de Maribel Guardia, entre los famosos que desean gozar de los beneficios de la Tarjeta Inapam se encuentra Olivia Collins, reconocida por su participación en varias telenovelas.

Aunque inicialmente confesó no tener tiempo para realizar el trámite, manifestó su intención de hacerlo pronto: "No la tengo, pero sí quiero ir a tramitarla, lo que pasa es que no he tenido tiempo. Yo acepto que soy de la tercera edad y hay que aprovechar los descuentos que me dan", dijo.

Por su parte, legendarios actores como Angélica María y Eric del Castillo ya forman parte de la comunidad Inapam. La actriz, conocida por su trayectoria en teatro y televisión, cuenta con su credencial desde hace algunos años, mientras que el actor, reconocido por sus papeles en telenovelas, también la posee.

La lista de famosos que han tramitado su credencial del Inapam no se detiene ahí. María Antonieta de las Nieves, la inolvidable "Chilindrina", Lolita Ayala, la icónica periodista, y Armando Manzanero, el popular cantautor, también forman parte de este grupo.

Asimismo, figuras famosas que ya fallecieron, pero que en su momento tramitaron su Tarjeta Inapam y gozaron de sus beneficios fueron Talina Fernández y Evangelina Elizondo.

Otros nombres destacados que han llegado a la tercera edad y se han afiliado al Inapam son Aurora Clavel, Amparo Garrido, y Carlos Bracho.

BENEFICIOS DE LA TARJETA INAPAM

La credencial del Inapam no solo ofrece descuentos en transporte público, sino que también brinda acceso a una amplia gama de beneficios en rubros como alimentación, asesoría legal, educación, cultura, predial, agua, salud y vestido.

¿CÓMO OBTENER LA CREDENCIAL INAPAM?

El principal requisito para tramitar la credencial del Inapam de manera sencilla es tener 60 años o más. Solo necesitas presentar los siguientes documentos:

Acta de nacimiento

Documento de identificación vigente (credencial para votar o pasaporte)

CURP

Comprobante de domicilio (máximo seis meses de antigüedad) o constancia de residencia

Los módulos de atención están abiertos de lunes a sábado de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Consulta la ubicación del más cercano en la página oficial del Inapam.