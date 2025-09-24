Familia de "Papayita" exige justicia para; agradece el apoyo de la sociedad

La muerte de Carlos Gurrola Arguijo, "Papayita", de 47 años de edad, ocurrida en Torreón, Coahuila, como consecuencia, presuntamente, de una broma pesada por parte de sus compañeros de trabajo ha conmovido a toda la sociedad, que demanda justicia.

Ahora, la familia del trabajador de limpieza ha externado su sentir hacia su ser querido, pero también para agradecer a la sociedad el apoyo que les han brindado en este momento tan doloroso.

A través de un comunicado, la familia Gurrola Arguijo agradeció profundamente las muestras de solidaridad de la ciudadanía, el cual ha sido tanto económico, como en especia y, principalmente, emocional, pues les permitió sepultar dignamente a "Papayita".

Asimismo, describieron cómo fue en vida su inolvidable familiar: "A él le encantaba la música. y por eso, con su apoyo, pudimos despedirlo con banda, como Lo hubiera querido, con alegría, tal como él siempre fue, gesto que nos reconfortó en medio de nuestro dolor".

FAMILIA ABORDA TEMA LEGAL

Por otra parte, también tocó el proceso legal, e informó que la empresa HEB entregó los videos de las cámaras de seguridad a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila, los cuales son revisados por los abogados que llevan el caso.

"Actualmente se analizan la carpeta de investigación y las pruebas existentes, con el fin de proceder conforme a derecho e iniciar las indagatorias pertinentes con Los empleados y compañeros de trabajo. Nos encontramos en espera de Los avances que, en Los pr6ximos días, puedan derivar en acciones concretas", refirió la familia.

Los familiares de "Papayita" enfatizaron que ellos son los más interesados en que se haga justicia, ya que "el dolor que atravesamos es profundo e irreparable, pero comprendemos que Los procesos legales requieren tiempo y formalidad, motivo por el cual estamos acatando en todo momento las órdenes de nuestros representantes legales".

Refirió que para no caer en especulaciones, destacaron que ninguna empresa los ha condicionado ni comprado, ya que están firmes en que lo que buscan es justicia para Carlos.

Finalmente, reiteraron su agradecimiento a quienes les han acompañado, y que seguirán informando los avances del caso.