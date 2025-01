Estos son los síntomas que presenta el ganado al tener el gusano barrenador | Conanp

¡Mantente alerta! La Conanp resalta la importancia de prevenir e identificar el ataque del gusano barrenador, que afecta la producción de ganado

Por: Karla Salinas

Desde hace varios meses las autoridades han hecho mucho hincapié sobre la presencia del gusano barrenador, un insecto que se destaca por consumir carne viva de todos los mamíferos, afectando principalmente al ganado.

Después de bastantes semanas, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), hace un llamado a la población para que esté atenta a sus animales, con la finalidad de prevenir que dicha plaga llegue a la vida silvestre. Es así que la misma comisión, resalta cuáles son los síntomas que debemos considerar para actuar a tiempo.

¿CÓMO AFECTA EL GUSANO?

El gusano barrenador es una larva que se obtiene de la mosca Cochliomyia hominivorax, la cual se destaca por introducirse el tejido vivo de mamíferos, aunque suele presentarse mayormente en el ganado. También se han dado casos en los que se albergan en las mascotas domésticas.

Suele encontrarse en heridas superficiales de los animales o en cualquier orificio que tenga el ejemplar, espacios en los que las moscas dejan sus huevos, que a las 24 horas eclosionan, para crecer optan por consumir el tejido del animal, después de 8 días generan daños irreparables en el animal.

El ataque de dicho gusano, se destaca por afectar notablemente la producción de productos del ganado, afectando al sector encargado de proveer dichos alimentos. La Conanp, resalta que los principales síntomas de dicho insecto se destacan los siguientes:

Aislamiento.

Falta de apetito repentino.

Malestar en heridas, incluso podrás ver movimiento y protuberancias en su interior.

Por eso hay que revisar constantemente las heridas que presenten nuestros animales y regiones vulvares o perianales. Ante los primeros síntomas, aléjalos de los demás ejemplares y notifica a las autoridades al teléfono de la Conanp que es el 800 751 2100.

¿DE DÓNDE PROVIENE?

Aunque desde 1991, la presencia del gusano barrenador se erradicó en todo México, debemos considerar una constante vigilancia de los animales, puesto que podría regresar al territorio nacional. Podemos encontrarlo principalmente en países de América del Sur o el Caribe, así lo menciona el U.S. Centers for Disease Control and Prevention.

Para evitar que nuevamente invada el país, las autoridades recomiendan evitar el consumo de animales ilegales, puesto que dichos ejemplares no cumplen con un control sanitario, permitiendo que todo tipo de enfermedades ingresen al territorio.