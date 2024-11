Estos son los alimentos que NUNCA debes darle a un gato por ser peligrosos para su salud

Como dueño de un gato, es natural querer que tu mascota disfrute de una dieta sabrosa y variada. Sin embargo, es muy importante recordar que ciertos alimentos que son consumidos por los humanos pueden ser extremadamente peligrosos para los gatos, según Hill´s Pet Nutrition, especialista en alimentos para mascotas.

Aunque las golosinas y las sobras pueden parecer tentadoras, debes estar consciente de los riesgos que implican algunos alimentos que, aunque inofensivos para las personas, pueden ser tóxicos para los michis.

A continuación, te presentamos algunos de los alimentos más peligrosos para los gatos y cómo evitarlos:

CEBOLLA Y AJO

Las cebollas y ajos contienen compuestos que pueden dañar los glóbulos rojos de tu gato, provocando anemia. Aunque los efectos son más graves cuando estos alimentos se consumen en grandes cantidades, incluso el ajo o la cebolla en polvo pueden ser peligrosos.

Si tu gato presenta síntomas como letargo, debilidad, encías pálidas u orina de color rojo oscuro, es urgente que lo lleves al veterinario.

HUESOS, CARNE Y HUEVOS CRUDOS

El consumo de carne o huevos crudos puede poner en riesgo la salud de tu gato, ya que puede infectarse con bacterias como Salmonella o E. coli, lo que provoca vómitos, diarrea y otros síntomas. Además, los huesos crudos representan un peligro de asfixia o daño intestinal.

Evita siempre alimentar a tu gato con estos productos y asegúrate de lavarte bien las manos después de manipular alimentos crudos.

CHOCOLATE Y BEBIDAS CON CAFEÍNA

El chocolate es conocido por ser tóxico para los perros, pero también lo es para los gatos. Contiene metilxantinas, que pueden causar vómitos, diarrea, temblores y convulsiones. Las bebidas con cafeína también contienen metilxantinas, por lo que deben ser evitadas. Si tu gato consume chocolate, especialmente chocolate oscuro, o alguna bebida con cafeína, acude al veterinario inmediatamente.

ALCOHOL Y MASA CRUDA

El alcohol, incluso en pequeñas cantidades, puede ser extremadamente peligroso para los gatos. Su consumo puede causar vómitos, dificultad para respirar, coma e incluso la muerte. También es importante evitar que tu gato ingiera masa cruda, ya que esta puede expandirse en su estómago, causando intoxicación por alcohol.

Si sospechas que tu gato ha consumido alcohol o masa cruda, acude al veterinario sin demora.

LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS

Aunque muchos gatos disfrutan de la leche, este no es un alimento adecuado para ellos. La mayoría de los michis son intolerantes a la lactosa, lo que puede causarles malestar estomacal, diarrea y otros problemas digestivos.

Si bien algunos gatos pueden tolerar pequeñas cantidades de leche, lo más seguro es evitarla por completo, ofreciéndoles únicamente leche materna si están en la etapa de lactancia.

UVAS Y PASAS

Aunque no se sabe exactamente por qué, incluso una pequeña cantidad de uvas o pasas puede ser tóxica para los gatos, provocando insuficiencia renal. Los primeros síntomas pueden incluir vómitos y agitación, mientras que después de 24 horas pueden aparecer letargo, dolor abdominal y pérdida de apetito.

Si sospechas que tu gato ha ingerido uvas o pasas, contacta a tu veterinario de inmediato.

ALIMENTO PARA PERROS

Aunque el alimento para perros no es tóxico para los gatos, no debe ser usado como sustituto de su dieta. Los gatos tienen necesidades nutricionales muy específicas, como una mayor cantidad de proteínas y aminoácidos esenciales como la taurina, que no se encuentran en las dietas para perros.

Alimentar a tu gato con comida para perros durante períodos prolongados puede causar deficiencias nutricionales graves.

¿CÓMO EVITAR QUE TU GATO INGIERA ALIMENTOS PELIGROSOS?

La mejor forma de proteger a tu gato es mantener los alimentos peligrosos fuera de su alcance y asegurarte de que siga una dieta balanceada y adecuada para sus necesidades. Aquí te dejamos algunos consejos para prevenir accidentes:

Guarda los alimentos fuera de su alcance: Si tu gato es curioso, asegúrate de que no pueda acceder a los armarios o encimeras.

Evita que suba a la mesa o la encimera: Así evitarás que se acerque a alimentos peligrosos mientras cocinas o comes.

No le des sobras: Aunque puede parecer un gesto amoroso, las sobras de tu comida pueden ser perjudiciales para su salud.