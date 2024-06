Estos son los 10 trabajos que causan más infelicidad, según Harvard

Al entrar a la vida adulta, uno de los aspectos más importantes es encontrar trabajo para obtener ingresos estables. Este debe equilibrarse en el descanso y otras actividades, ya sea vida social o escolar.

Tener un buen trabajo y bien pagado en el cual permita crecer profesionalmente y sea compatible con las habilidades de cada persona, proporciona una sensación de satisfacción. Sin embargo, en algunas ocasiones se puede no estar feliz en el trabajo y no sentirse satisfechos, ya sea por costumbre de tanto tiempo, por relaciones entre los compañeros o así mismo porque no les gusta el empleo.

ESTUDIO REALIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE HARVARD

En un reciente estudio de la Universidad de Harvard, liderado en psicología y el bienestar laboral, ha revelado que trabajos generan menor felicidad a las personas.

Los resultados, publicados en la BBC, destacan la importancia de las relaciones positivas en el trabajo como un factor clave para la satisfacción general.

El estudio encontró que los trabajos que fomentan la interacción humana y brindan oportunidades para establecer vínculos con los compañeros son los que tienden a tener empleados más felices.

Por el contrario, aquellos que son solitarios y con poco contacto interpersonal, como conducir camiones o la seguridad nocturna, se asocian con niveles más bajos de satisfacción y bienestar.

Robert Waldinger, director del estudio, enfatizó la importancia de satisfacer la necesidad social en todos los aspectos de la vida, incluido el trabajo. "Cuando las personas se sienten más conectadas, experimentan mayor satisfacción laboral y desempeño", afirma.

¿CUÁLES SON LOS TRABAJOS QUE CAUSA MÁS INFELICIDAD, SEGÚN HARVARD?

En el reciente estudio, The Washington Post publico la lista de los 10 empleos que reportan los niveles más bajos de felicidad.

Estos abarcan diversas industrias y presentan patrones comunes de insatisfacción, como falta de crecimiento profesional, estrés, bajos salarios y poca interacción social.

Técnico de farmacia

Ingeniero de proyectos

Maestro

Asistente administrativo

Cajero

Director general

Analista de datos

Representante de servicio al cliente

Vendedor minorista

Gerente de cuentas de ventas

Los hallazgos de Harvard no solo se basan que la felicidad en el trabajo depende del salario o el prestigio del pesto, sino también de la calidad de las relaciones que se establecen con los compañeros y del sentido de conexión que se experimenta, por lo que, al elegir una carrera profesional, es importante considerar estos factores para aumentar la posibilidad de encontrar un trabajo en donde se sientan realizados y plenos.