Estos programas del Bienestar tienen convocatoria abierta en octubre

Durante octubre de 2025, cuatro programas sociales del Gobierno de México mantienen abiertas sus convocatorias con el propósito de impulsar la educación y el desarrollo de las y los mexicanos en situación de mayor necesidad.

A través de la Secretaría del Bienestar, se invita a jóvenes, madres, padres y tutores a registrarse en las iniciativas activas de Jóvenes Construyendo el Futuro, Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Beca Universal de Educación Básica Rita Ce

¿CÓMO REGISTRARSE A LOS PROGRAMAS DEL BIENESTAR?

De acuerdo con los Programas para el Bienestar, las y los interesados pueden consultar los requisitos y procesos de registro en el portal oficial programasparaelbienestar.gob.mx, donde se detalla cada una de las becas y apoyos disponibles.

Jóvenes Construyendo el Futuro abrió su última convocatoria del año el pasado 1 de octubre. Este programa ofrece capacitación gratuita en empresas y centros de trabajo a jóvenes de entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan. Durante 12 meses, los beneficiarios reciben un apoyo mensual de 8 mil 480 pesos. El registro se realiza en jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx.

Por su parte, la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez otorga mil 900 pesos bimestrales a estudiantes de bachillerato o profesional técnico bachiller del sistema público. El registro estará abierto del 1 al 15 de octubre en becabenitojuarez.gob.mx, con el objetivo de reducir la deserción escolar y garantizar la continuidad de estudios.

Para quienes cursan licenciatura o técnico superior universitario, la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro entrega 5 mil 800 pesos bimestrales a estudiantes inscritos en instituciones públicas. La convocatoria se encuentra abierta del 1 al 15 de octubre a través de subes.becasbenitojuarez.gob.mx.

Finalmente, la Beca Universal para Educación Básica Rita Cetina, impulsada por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, busca fomentar la permanencia escolar de niñas y niños en preescolar, primaria y secundaria. El programa otorga mil 900 pesos bimestrales por familia, y 700 pesos adicionales por cada estudiante extra de secundaria. El registro, iniciado el 15 de septiembre, continúa activo en becaritacetina.gob.mx para el ciclo escolar 2025-2026.

Con estos programas, el Gobierno de México busca fortalecer la inclusión social y educativa de los sectores más jóvenes y vulnerables del país, asegurando que más mexicanas y mexicanos puedan continuar su formación y acceder a mejores oportunidades de desarrollo.