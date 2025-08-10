Esto es todo lo que debes saber sobre el Segundo Simulacro Nacional 2025

El próximo viernes 19 de septiembre de 2025, en punto de las 12:00 horas (tiempo del Centro de México), se llevará a cabo el Segundo Simulacro Nacional. Este año, el ejercicio contará con una novedad histórica: por primera vez se utilizará un sistema de alerta masivo que enviará mensajes a teléfonos celulares en todo el país.

UN SIMULACRO CON TECNOLOGÍA DE ALCANCE NACIONAL

De acuerdo con Laura Velázquez, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), la alerta se enviará de manera simultánea a más de 80 millones de dispositivos. El mensaje emergente llegará acompañado de sonido y vibración, sin importar si el teléfono tiene saldo, datos móviles o aplicaciones instaladas.

Este ejercicio no solo conmemora el 40 aniversario del sismo de 1985, sino que busca fortalecer la cultura de prevención y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias con tecnología accesible y confiable.

¿CÓMO SERÁ LA ALERTA?

La hipótesis del simulacro contempla un sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y afectaciones simuladas en estados como Ciudad de México, Guerrero, Jalisco, Colima, Oaxaca, Morelos, Guanajuato, Veracruz, Puebla y Tlaxcala.

El sistema utilizará la tecnología Cell Broadcast, un protocolo empleado en varios países para enviar mensajes de alerta a través de las operadoras telefónicas. El aviso llegará a cualquier celular con señal, incluso si está bloqueado, en silencio o sin datos.

El mensaje que se mostrará en las pantallas será:

"Esto es un simulacro. Esto es un simulacro. Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México. Esto es un simulacro".

CÓMO PREPARAR TU DISPOSITIVO

Para asegurarte de recibir la alerta correctamente, es importante verificar la configuración de tu teléfono:

En iPhone (iOS): Ve a Configuración ? Notificaciones y desplázate hasta Alertas gubernamentales . Activa las opciones de Alertas de ejercicio o Mensajes de prueba.

. Activa las opciones de o Mensajes de prueba. En Android: Entra a Ajustes ? Notificaciones ? Ajustes avanzados ? Alertas de emergencia inalámbricas (el nombre puede variar según el modelo) y activa este tipo de mensajes.

También se recomienda mantener el sistema operativo actualizado, sobre todo si el dispositivo fue comprado o actualizado después de marzo de 2023.