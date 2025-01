Esto es lo que puedes hacer en el museo Yancuic de la Ciudad de México en tu próxima visita

En el corazón de la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México, se encuentra el Museo Yancuic, palabra que en náhuatl significa "nuevo", nombre bien merecido por tener una arquitectura diferente, además de ser un espacio inclusivo para sus visitantes.

Un espacio cultural que merece ser visitado, si todavía no has tenido el gusto de conocerlo, no te preocupes, porque te revelaremos su costo de entrada y las actividades que puedes hacer en sus instalaciones para tener una visita memorable.

¿CUÁNTO COBRA LA ENTRADA AL MUSEO?

El Museo Yancuic de la Ciudad de México, es un espacio cultural que se inauguró el 24 de febrero del 2024, lugar en el que busca impulsar el interés por el arte, la tecnología y la ciencia en cada uno de sus visitantes que acuden a sus instalaciones.

A diferencia de otros lugares, en este caso tiene la principal ventaja de tener un ingreso gratuito para los que desean conocer sus instalaciones. Su horario es de miércoles a domingo de 10 a 13 horas, así lo resalta el Sistema de Información Cultural.

¿QUÉ PUEDO HACER DURANTE MI VISITA?

Dentro del Museo Yancuic, se encuentran 4 salas interactivas, en las que cada uno de sus visitantes podrá disfrutar de su estancia, en donde mezclan el arte y la ciencia con la importancia del cuidado del medio ambiente. Tendrás la posibilidad de ingresar a ellas y conocer su gran relevancia.

En diversos puntos de las salas, encontrarás actividades interactivas, las cuales puedes hacer uso, además de tener personal que te explicará en qué consiste, su uso y lo que se aprenderá al momento de emplearlo.

Al acudir al espacio cultural en su interior, se encuentra una librería Educal, contando con diversos libros para que los amantes de la lectura puedan comprar y disfrutar su historia favorita.

Claramente, cuenta con muchos spots ideales para tomarte las mejores selfies, así que no olvides llevar tu cámara o celular para tener las fotos más bonitas y subirlas a las redes sociales. Lleva ropa cómoda para que disfrutes del recinto de la Ciudad de México durante tu visita.

Museo Yancuic en la Ciudad de México está dedicado a compartir información sobre la biodiversidad, cambio climático y sostenibilidad ambiental para niños y jóvenes. Tiene 4 salas principales, espacios para la lectura y el estudio, y salas de usos múltiples. Además su edificio ya ha ganado premios de arquitectura. Lo mejor de todo: es gratis. #MuseosTiktok #Yancuic #MuseoYancuic ? Missing Pieces - Flawed Mangoes @mdemuseos Elen la Ciudad de México está dedicado a compartir información sobre la biodiversidad, cambio climático y sostenibilidad ambiental para niños y jóvenes. Tiene 4 salas principales, espacios para la lectura y el estudio, y salas de usos múltiples. Además su edificio ya ha ganado premios de arquitectura. Lo mejor de todo: es gratis. #creatorsearchinsights

Al ser un espacio gratuito, se recomienda que cuidemos de sus salas, con la finalidad de preservar sus estancias y actividades para los demás visitantes. Planea tu siguiente salida para conocer el enigmático lugar.