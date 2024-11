Este es el “throning” la nueva modalidad de citas de la generación Z que se está convirtiendo en tendencia

En el mundo de las citas, las dinámicas y estrategias no dejan de evolucionar. Lo que antes era considerado una forma clásica de conocer a alguien, hoy se ha transformado en un terreno lleno de nuevas modalidades.

La generación Z, nacida entre 1997 y 2012, no es ajena a este fenómeno, y acaba de popularizar un nuevo término que está causando tanto revuelo que es el "throning". Pero, ¿qué es realmente esta nueva tendencia y por qué está generando tantas reacciones?

¿QUÉ ES EL “THRONING”?

El "throning" es un concepto acuñado por la generación Z que define una forma particular de citas, donde el objetivo principal no es necesariamente el amor o la atracción romántica, sino el estatus social.

En lugar de salir con alguien por un interés genuino, las personas que practican el throning buscan aumentar su reputación, o en términos más coloquiales, “elevar su ego” a través de la asociación con personas consideradas más "deseables". Esta modalidad puede entenderse como una versión moderna del ya conocido “crowdning”, que también gira en torno a la idea de salir con alguien por el reconocimiento social que conlleva.

De acuerdo con PureWow, el throning se refiere a “salir con alguien que aumenta tu reputación solo por asociación”. Es decir, el objetivo no es tanto establecer una conexión genuina, sino más bien exponerse en un círculo social que se percibe como más atractivo o influyente, a menudo con el fin de mejorar la imagen personal en redes sociales o en la vida cotidiana.

PELIGROS DE ESTA NUEVA TENDENCIA

La tendencia del throning se apoya en un estudio de la revista Science Advances, que reveló que muchas personas que buscan pareja a través de aplicaciones de citas lo hacen con la esperanza de encontrar a alguien que sea "un 25 por ciento más deseable que ellos mismos". Este dato pone de manifiesto cómo el deseo de mejorar la percepción de uno mismo, a través de la comparación social, se ha convertido en uno de los factores clave en las citas actuales, especialmente entre los jóvenes.

Sin embargo, esta nueva forma de ver las relaciones no ha estado exenta de críticas. Publicaciones como The Swaddle, una plataforma independiente que se dedica a la producción de contenido social y cultural, advierten sobre los peligros de esta tendencia. Según la publicación, el problema del throning no es que las personas quieran hacer crecer sus círculos sociales, sino que lo hacen “disfrazando sus intenciones sociales como una relación romántica”, cuando en realidad no hay una conexión genuina ni una base emocional que sustente la relación.

El reto para la generación Z será encontrar un equilibrio entre estas dos formas de relacionarse. Mientras las tendencias sociales sigan moldeando el panorama de las citas, muchos se preguntan si alguna vez será posible recuperar la autenticidad en las relaciones románticas, o si el throning se convertirá en la nueva normalidad de las citas digitales.