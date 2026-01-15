Este es el primer estado de México con transporte público gratuito para adultos mayores de 60 años

El estado de Morelos se convertirá en el primero del país en ofrecer transporte público totalmente gratuito para adultos mayores de 60 años, luego de que el Gobierno estatal anunciara que a partir de 2026 cubrirá el costo total del pasaje como parte de un plan para modernizar la movilidad y apoyar a este sector de la población.

Durante una conferencia de prensa, la gobernadora Margarita González Saravia informó que el nuevo programa sustituirá el esquema actual, que contemplaba solo un descuento del 50 por ciento en el pasaje. Con la nueva medida, el apoyo será del 100 por ciento y ya no recaerá en los concesionarios, sino directamente en el Gobierno estatal.

Detalló que el beneficio aplicará para quienes cuenten con su tarjeta de beneficiaria o beneficiario.

RECONOCEN REZAGO EN EL TRANSPORTE PÚBLICO

La mandataria estatal reconoció que el transporte público en Morelos enfrenta un rezago importante a nivel nacional, por lo que consideró urgente cambiar la dinámica del sector y avanzar hacia un modelo más moderno y eficiente.

Señaló que no se puede mantener el sistema actual por intereses particulares o por la resistencia de algunos transportistas a realizar cambios necesarios.

González Saravia aseguró que el diálogo con los concesionarios permanece abierto y destacó que una parte importante del gremio ha mostrado disposición para colaborar en el proceso de transformación. Aclaró que los cambios se realizarán de manera paulatina y en conjunto.

Entre los objetivos del plan está la renovación de unidades para que sean más limpias, ordenadas y modernas, además de contar con adaptaciones para personas con discapacidad y sistemas de seguridad como cámaras.

Añadió que la digitalización de trámites ya ha generado ahorros y forma parte de la estrategia para mejorar el servicio y apoyar a quienes decidan evolucionar hacia un modelo empresarial.