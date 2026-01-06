  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 6 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Oficinas de Inapam en Cajeme están abiertas para nuevos registros; conoce horarios y requisitos

Los adultos mayores que no cuenten con su credencial Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores pueden acudir a realizar el trámite

Ene. 06, 2026
Los nuevos registros se tienen durante todo el año y pueden acercarse a inscribirse
Los nuevos registros se tienen durante todo el año y pueden acercarse a inscribirse

Las oficinas del Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores (Inapam) están abiertas para recibir las nuevas inscripciones y los requisitos para tener la credencial se mantienen este año, lo que otorga derecho a los empadronados a descuentos en diferentes pagos de productos y servicios.

imagen-cuerpo

REQUISITOS Y BENEFICIOS DE LA CREDENCIAL INAPAM

Ubicada sobre la calle Sufragio en el CUM de Ciudad Obregón, la oficina del Inapam opera con normalidad de las 08:00 a las 15:00 horas y los adultos mayores de 60 años que quieran tener su credencial pueden acudir a solicitarla con los documentos de ley.

Los requisitos para registrarse y ser acreedores de su credencial son el acta de nacimiento legible, Identificación Oficial Vigente, CURP actualizada, comprobante de domicilio no mayor a seis meses, fotografía reciente tamaño infantil en blanco y negro o a color y una persona contacto de emergencia.

La credencial del Inapam da beneficios como descuentos en prediales, agua potable, la central de autobuses, vuelos, entre otros, por lo que se hizo el llamado  a que las personas con 60 años cumplidos la tramiten.

En promedio se atienen 60 adultos mayores diarios que acuden a realizar sus trámites para empadronarse o solicitar información.

Personal de la dependencia aclaró que el Inapam no otorga dinero, ya que las pensiones para los adultos mayores las entrega la Secretaría del Bienestar y corresponden a otro programa.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


Contenido Relacionado
Invitan a voluntarios para apoyar a pacientes oncológicos en Cajeme
Ciudad Obregón

Invitan a voluntarios para apoyar a pacientes oncológicos en Cajeme

Enero 06, 2026

Los voluntarios que se suman a esta causa benefician a los pacientes oncológicos y a sus familias

Alertan contra contratos abusvos durante cuesta de enero en Cajeme
Ciudad Obregón

Alertan contra contratos abusvos durante "cuesta de enero" en Cajeme

Enero 06, 2026

Los usuarios de servicios financieros que soliciten financiamientos deben revisar bien las especificaciones de los contratos

Construcción de Viviendas para el Bienestar presenta avances en Cajeme
Ciudad Obregón

Construcción de Viviendas para el Bienestar presenta avances en Cajeme

Enero 06, 2026

El alcalde Javier Lamarque dijo estimar que en 2 o 3 meses se terminen de construir las casas de la primera etapa