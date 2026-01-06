Oficinas de Inapam en Cajeme están abiertas para nuevos registros; conoce horarios y requisitos

Las oficinas del Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores (Inapam) están abiertas para recibir las nuevas inscripciones y los requisitos para tener la credencial se mantienen este año, lo que otorga derecho a los empadronados a descuentos en diferentes pagos de productos y servicios.

REQUISITOS Y BENEFICIOS DE LA CREDENCIAL INAPAM

Ubicada sobre la calle Sufragio en el CUM de Ciudad Obregón, la oficina del Inapam opera con normalidad de las 08:00 a las 15:00 horas y los adultos mayores de 60 años que quieran tener su credencial pueden acudir a solicitarla con los documentos de ley.

Los requisitos para registrarse y ser acreedores de su credencial son el acta de nacimiento legible, Identificación Oficial Vigente, CURP actualizada, comprobante de domicilio no mayor a seis meses, fotografía reciente tamaño infantil en blanco y negro o a color y una persona contacto de emergencia.

La credencial del Inapam da beneficios como descuentos en prediales, agua potable, la central de autobuses, vuelos, entre otros, por lo que se hizo el llamado a que las personas con 60 años cumplidos la tramiten.

En promedio se atienen 60 adultos mayores diarios que acuden a realizar sus trámites para empadronarse o solicitar información.

Personal de la dependencia aclaró que el Inapam no otorga dinero, ya que las pensiones para los adultos mayores las entrega la Secretaría del Bienestar y corresponden a otro programa.