Construcción de Viviendas para el Bienestar presenta avances en Cajeme

Avances presenta la construcción de más de 300 viviendas en Cajeme que forman parte de la primera etapa del Programa de Vivienda para el Bienestar impulsado a nivel federal por la presidenta Claudia Sheinbaum; a la par, el Gobierno Municipal se encuentra en la búsqueda de terrenos para que cada vez haya más casas.

En la zona donde se lleva a cabo la construcción, en la colonia Maximiliano R. López, se observa que ya hay edificaciones de los condominios, mientras continúan los trabajos por parte del personal de obra.

Al respecto, el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano destacó que ya se llevó a cabo el sorteo por parte de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) para la asignación de las primeras casas.

"Ya se hizo el sorteo y están en construcción las viviendas, aquí son alrededor de 350 personas (las beneficiadas). Estamos trabajando para que se hagan más viviendas en el municipio, tanto por parte de Conavi, como por parte del Infonavit. Hay proyectos importantes, lo que nos hace falta son terrenos, estamos en la búsqueda de terrenos para esas inversiones y proyectos", dijo.

Estimó que en aproximadamente 2 o 3 meses puedan terminar de construirse las viviendas de la primera etapa en el municipio.

Fue en febrero del año pasado cuando inició el proceso de construcción, siendo Cajeme el primer municipio de Sonora en donde se colocó la primera piedra para dar inicio a este programa, que tiene como objetivo mitigar el problema de falta de vivienda en el país.

La meta es de 33 mil viviendas en el estado de Sonora en la primera etapa.