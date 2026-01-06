  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 6 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Invitan a voluntarios para apoyar a pacientes oncológicos en Cajeme

Las personas interesadas en sumarse a esta causa, benefician a quienes padecen la enfermedad y a sus familias

Ene. 06, 2026
Los voluntarios ponen su carro, tiempo y combustible para llevar a los pacientes a la quimioterapia
Los voluntarios ponen su carro, tiempo y combustible para llevar a los pacientes a la quimioterapia

Un llamado a la comunidad a participar como voluntarios en apoyo a los pacientes oncológicos conduciéndolos a sus sesiones de quimioterapia hizo la operadora de servicio de plataforma y miembro de Te Llevo a la Quimio, Nelly Peraza Rubio.

Los nuevos voluntarios se sumarían a los 28 prestadores de servicio que actualmente forman parte de este proyecto y brindan apoyo a los pacientes que luchan contra el cáncer.

"Invitarlos a qué se unan a esta labor social y apoyar a todos los pacientes oncológicos, solo necesitan tener carro y las ganas de ayudar con amor a los que necesitan", abundó.

DETALLES DEL SERVICIO DE TRASLADO PARA PACIENTES ONCOLÓGICOS

A pesar de las festividades, los viajes gratuitos siguieron durante el cierre de año y continuará este 2026 con los 20 pacientes que atienden actualmente, con la posibilidad de recibir más personas que requieran de los traslados.

Para quienes necesiten el servicio de traslado este año, todavía se tiene capacidad de atención y pueden ponerse en contacto por medio de la página de Te Llevo a la Quimio o marcando al número 6441-61 95 41 y se programarán.

El voluntariado lleva a los pacientes a recibir sus quimioterapias y los dejan en el instituto, manteniéndose a la espera de recibir una llamada para regresar por ellos más tarde.

Quienes quieran convertirse en voluntarios para este 2026, pueden comunicarse a la misma página de Facebook o el número de contacto que los pacientes para involucrarse en esta labor a beneficio de la comunidad.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


Contenido Relacionado
Oficinas de Inapam en Cajeme están abiertas para nuevos registros; conoce horarios y requisitos
Ciudad Obregón

Oficinas de Inapam en Cajeme están abiertas para nuevos registros; conoce horarios y requisitos

Enero 06, 2026

Los adultos mayores que no cuenten con su credencial Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores pueden acudir a realizar el trámite

Alertan contra contratos abusvos durante cuesta de enero en Cajeme
Ciudad Obregón

Alertan contra contratos abusvos durante "cuesta de enero" en Cajeme

Enero 06, 2026

Los usuarios de servicios financieros que soliciten financiamientos deben revisar bien las especificaciones de los contratos

Construcción de Viviendas para el Bienestar presenta avances en Cajeme
Ciudad Obregón

Construcción de Viviendas para el Bienestar presenta avances en Cajeme

Enero 06, 2026

El alcalde Javier Lamarque dijo estimar que en 2 o 3 meses se terminen de construir las casas de la primera etapa