Invitan a voluntarios para apoyar a pacientes oncológicos en Cajeme

Un llamado a la comunidad a participar como voluntarios en apoyo a los pacientes oncológicos conduciéndolos a sus sesiones de quimioterapia hizo la operadora de servicio de plataforma y miembro de Te Llevo a la Quimio, Nelly Peraza Rubio.

Los nuevos voluntarios se sumarían a los 28 prestadores de servicio que actualmente forman parte de este proyecto y brindan apoyo a los pacientes que luchan contra el cáncer.

"Invitarlos a qué se unan a esta labor social y apoyar a todos los pacientes oncológicos, solo necesitan tener carro y las ganas de ayudar con amor a los que necesitan", abundó.

DETALLES DEL SERVICIO DE TRASLADO PARA PACIENTES ONCOLÓGICOS

A pesar de las festividades, los viajes gratuitos siguieron durante el cierre de año y continuará este 2026 con los 20 pacientes que atienden actualmente, con la posibilidad de recibir más personas que requieran de los traslados.

Para quienes necesiten el servicio de traslado este año, todavía se tiene capacidad de atención y pueden ponerse en contacto por medio de la página de Te Llevo a la Quimio o marcando al número 6441-61 95 41 y se programarán.

El voluntariado lleva a los pacientes a recibir sus quimioterapias y los dejan en el instituto, manteniéndose a la espera de recibir una llamada para regresar por ellos más tarde.

Quienes quieran convertirse en voluntarios para este 2026, pueden comunicarse a la misma página de Facebook o el número de contacto que los pacientes para involucrarse en esta labor a beneficio de la comunidad.