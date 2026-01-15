Detienen a menores ebrios al volante y padre confronta a policía para exigir su liberación

Una oficial de la Policía de San Nicolás de los Garza, identificada como Karla Chairez, detuvo a dos menores de edad señalados por conducir un vehículo bajo los efectos del alcohol. El hecho quedó registrado en un video que posteriormente fue difundido en redes sociales y generó amplio debate entre los usuarios.

Tras la detención, el padre de los menores se acercó a la oficial para cuestionar el motivo del aseguramiento, grabando el intercambio con su teléfono celular. Ante los reclamos, la policía explicó que los adolescentes se encontraban en estado inconveniente, lo que representaba un riesgo tanto para ellos como para otras personas.

La oficial indicó que, debido a la situación, era necesario trasladar a los jóvenes ante un juez cívico para seguir el procedimiento correspondiente.

PROCEDIMIENTO CONFORME A LA LEY

Chairez detalló que el padre tendría que acreditar su parentesco mediante documentos oficiales como acta de nacimiento, CURP e identificación.

Según explicó, este protocolo está establecido por la ley y no existe la posibilidad de liberar a los menores sin antes cumplir con el proceso legal.

Menores de edad fueron detenidos durante un operativo antialcohol al ser sorprendidos conduciendo en estado de ebriedad, lo que provocó el enojo de sus... pic.twitter.com/Fqi7GOTbVG — Qué Poca Madre (@QuePocaMadre_Mx) January 15, 2026

RECLAMOS Y PÉRDIDA DE LA CALMA

La explicación no fue bien recibida por el padre de familia, quien visiblemente molesto exigió saber en qué documento estaba escrito dicho procedimiento y se negó a entregar a su hijo a las autoridades. Conforme avanzó la discusión, el hombre elevó el tono de voz en varias ocasiones.

A pesar de la tensión, la oficial mantuvo una actitud serena y reiteró que su labor era proteger la seguridad y el bienestar de los menores, así como actuar conforme a la normativa vigente.

El video del incidente se viralizó rápidamente y provocó múltiples reacciones. La mayoría de los comentarios destacaron la calma, el profesionalismo y la firmeza con la que actuó la oficial, señalando que en ningún momento se dejó intimidar y se limitó a cumplir con la ley.

Usuarios también resaltaron la importancia de respetar a la autoridad, especialmente cuando se trata de situaciones que involucran a menores de edad y posibles riesgos para la comunidad.