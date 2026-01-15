"Carlos Manzo" y "Movimiento Independiente del Sombrero" ya son marcas registradas: ¿A quién pertenecen?

El nombre de Carlos Manzo y el del Movimiento Independiente del Sombrero, dos de las referencias políticas más conocidas en Michoacán en los últimos años, ya cuentan con protección legal como marcas registradas.

¿QUIÉN TIENE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE CARLOS MANZO?

El Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) otorgó oficialmente ambos registros a favor de Grecia Quiroz, actual alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo Rodríguez, fundador del movimiento.

De acuerdo con la documentación oficial del IMPI, los registros fueron concedidos el 8 de enero de 2026 y tendrán una vigencia de diez años, es decir, hasta el 8 de enero de 2036.

Esto significa que, a partir de esa fecha, Grecia Quiroz es la titular legal y exclusiva de las marcas "Carlos Manzo" y "Movimiento Independiente del Sombrero", dentro de los rubros y clasificaciones que fueron solicitados y aprobados.

En términos prácticos, el registro le concede a Quiroz el derecho a usar estas denominaciones y, al mismo tiempo, impedir que terceros las utilicen sin autorización en actividades relacionadas con los servicios para los que fueron registradas.

Los documentos del IMPI detallan que las marcas podrán emplearse en servicios de organización de reuniones políticas, cabildeo político vinculado a servicios profesionales legalmente regulados y asesoría en materia de organización ciudadana.

Todo esto se encuentra alineado con las clasificaciones oficiales de la legislación mexicana en materia de propiedad industrial.

Este tipo de protección es común en el ámbito político y comercial, ya que evita que nombres, movimientos o símbolos que tienen peso público sean utilizados por personas ajenas para generar confusión, obtener beneficios indebidos o desviar la identidad de un proyecto.

Además, la vigencia de diez años puede renovarse una vez concluido el periodo, siempre y cuando se cumplan los requisitos que marca la ley.

¿DE DÓNDE VIENE EL LLAMADO "MOVIMIENTO DEL SOMBRERO"?

Este proyecto político surgió como una asociación independiente y comenzó a ganar notoriedad nacional en junio de 2024, cuando tres de sus integrantes lograron cargos de elección popular en Michoacán.

Su fundador y principal figura fue Carlos Manzo Rodríguez, quien hizo historia al convertirse en el primer presidente municipal de Uruapan electo por la vía independiente, tras obtener 95 mil 381 votos.

En esa misma elección, el movimiento popularmente conocido como "La Sombreriza" también consiguió otros dos triunfos relevantes: Guadalupe Araceli Mendoza Arias ganó la diputación federal por el Distrito 9 de Michoacán, y Carlos Bautista Tafolla obtuvo la diputación local por el Distrito 20.

Con el registro de las marcas, Grecia Quiroz no solo protege legalmente el legado político de Carlos Manzo, sino también la identidad de un movimiento que logró romper esquemas en la política michoacana.