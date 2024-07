Estas son las únicas tres plataformas de venta en línea aprobadas por la Profeco

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha realizado una evaluación de diversas plataformas de venta en línea disponibles en México para determinar si estas ofrecen condiciones de compra seguras.

Esta evaluación consideró aspectos como medios de contacto, certificados de seguridad para los pagos, precios en moneda nacional, descripciones de productos, y políticas de cancelación y devolución.

PLATAFORMAS NO APROBADAS POR LA PROFECO

Entre las plataformas que no pasaron la prueba se encuentran Alibaba, Ebay y Aliexpress. Estas plataformas fueron evaluadas negativamente en la sección de Monitoreo de Tiendas Virtuales por no cumplir con todos los requisitos establecidos por la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Alibaba no proporciona un domicilio físico en México ni un número telefónico de contacto, lo cual dificulta la presentación de reclamaciones o aclaraciones. Además, carece de un certificado de seguridad durante el proceso de pago y cobra los productos en dólares, a pesar de mostrar precios en pesos mexicanos.

Ebay no informa al consumidor del monto total a pagar, no proporciona información en español y no da precios en moneda nacional. Al igual que Alibaba, no ofrece un domicilio físico ni teléfono de contacto en México.

Aliexpress tampoco cumple con todos los requisitos de seguridad, ya que no proporciona información sobre un domicilio físico en México ni un teléfono de contacto.

PLATAFORMAS APROBADAS

Por otro lado, plataformas como Mercado Libre y Amazon sí cumplen con todos los elementos necesarios para realizar compras seguras. Estas incluyen medios de contacto entre el consumidor y la empresa, información clara sobre el monto total a pagar en pesos mexicanos, formas de pago, y políticas de cancelación y devolución.

Shein, bajo la razón social Moda Sinfonía, también fue considerada una plataforma de ventas segura, cumpliendo con todos los requisitos evaluados por Profeco.

Cabe destacar que, según la Asociación Latinoamericana de Internet, las plataformas más utilizadas por las pequeñas y medianas empresas para colocar sus productos son Mercado Libre, Amazon, Aliexpress y Shein Marketplace.