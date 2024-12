Estas son las cremas corporales que la Profeco no recomienda en su estudio de calidad

Fuente: Pexels/Photo By: Kaboompics.com, Facebook

Las cremas corporales son productos para la piel que en muchas ocasiones la gente suele ignorar. La realidad es que es una crema necesaria, puesto que nos ayudará a mantenerla hidratada, además de generarnos una sensación satisfactoria en la piel.

En la reciente edición de la Revista de la Profeco, se realizó un estudio de calidad, en el que se analizó la efectividad de ellos. Lamentablemente, hubo 2 marcas que obtuvieron las peores calificaciones. No te vayas y descubre de qué productos estamos hablando.

¿CUÁLES SON LAS CREMAS CORPORALES QUE NO RECOMIENDA?

Recientemente, se publicó la nueva edición de la Revista del Consumidor de Diciembre 2024, dentro de sus hojas se dio a conocer el reciente estudio de calidad en que la Profeco analizó el funcionamiento y características de ciertas cremas corporales.

En dicho artículo, se menciona que se analizaron 47 cremas corporales en total, en los que consideraron la siguiente información:

La información del etiquetado sea veraz y pueda ser comprobada.

El contenido neto se cumpla con lo mencionado en la etiqueta.

El pH que maneja el producto sea acorde a la zona del cuerpo en la que se usará.

Su efecto de irritabilidad.

Los cambios que presentan ante las bajas y altas que haya en la temperatura.

Efecto de humectación.

Por suerte, en todos los productos se pudo ver que no generaba ningún tipo de irritabilidad. Lamentablemente, en el estudio de calidad hubo 4 que no cumplieron con varias pruebas, haciendo que la Profeco les pusiera las peores calificaciones, de los cuales se destacan los siguientes:

Kuxtal Herbolaria Moderna

Se destaca que dicho producto cuenta con el logo de "Hecho en México", el cual no comprobó el uso de dicho emblema. También se destaca por mostrar que cuenta con 480 gramos, cuando en realidad solamente contiene 459.2 gramos. Por último, muestra las leyendas de "Máxima nutrición desde el interior" y "Restauración celular", ambas que no son comprobables.

Ylux Productos con Consciencia (Coco, Mandarina y Lavanda)

El producto con sus tres opciones de aroma no humectan lo suficiente. No se declara el contenido neto en su interior, puesto que se menciona que tiene "250 gramos aproximadamente", además de que su contenido real en el interior está entre los 221 a los 239 gramos. El aroma de coco, cuenta con la leyenda de "Hidratación profunda", el cual no es veraz a las pruebas obtenidas.

Bio Scents

Aunque no obtuvo malas calificaciones en cuanto a humectación y a las demás pruebas. Es importante recalcar, que el contenido neto que menciona el envase no es el adecuado, puesto que ofrecen 220 ml, cuando en realidad almacena 205.4 ml

Conociendo los datos del estudio de calidad de la Profeco, te será más fácil seleccionar una crema corporal, adquiriendo productos de calidad que ofrecen todo lo necesario para el consumidor. Dinos, ¿cuál es tu crema favorita?