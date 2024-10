Estas personas no podrán sacar su acta de nacimiento en línea

El acta de nacimiento es uno de los documentos más importantes para realizar trámites en México, desde 2016 el gobierno implementó un formato único que permite a casi todas las personas obtener una copia certificada. Sin embargo; existen ciudadanos que no pueden hacer el proceso en línea y es necesario realizar trámites adicionales.

¿QUIÉNES NO PUEDEN TRAMITAR SU ACTA EN LÍNEA?

El Gobierno de México en las preguntas frecuentes del trámite, existen personas que no podrán hacer el trámite de su acta de nacimiento en línea, estos ciudadanos son aquellos que no cuenten con sus registros no se encuentran digitalizados en la Base de Datos Nacional del Registro Civil.

Si tu acta de nacimiento no se encuentra en la base de datos digital, puedes solicitar su incorporación enviando un correo electrónico a la persona enlace de atención de la entidad federativa donde se llevó a cabo el registro, para esto deberás adjuntar los siguientes documentos:

Imagen escaneada del acta de nacimiento

Imagen escaneada de la CURP









Digitaliza o corrige tu acta de nacimiento para evitar contratiempos al realizar tus trámites personales. Escanea el código QR en la imagen o ingresa directamente a: https://t.co/49oRNMd2py pic.twitter.com/w8zKnYyVK8 — Gobernación (@SEGOB_mx) April 12, 2023