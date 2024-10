¿Estarán abiertos los bancos el 1 y 2 de noviembre?

Los bancos en México ofrecen servicios especiales a sus usuarios, pero es importante recordar que, durante ciertos días festivos, algunas sucursales suspenderán sus actividades. Este año, el 1 y el 2 de noviembre son fechas clave en el calendario bancario.

¿CERRARÁN LOS BANCOS EL 1 Y 2 DE NOVIEMBRE?

De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), las sucursales de banco estarán cerradas el próximo sábado 2 de noviembre, fecha en la que se celebra el Día de Muertos en México.

Esta suspensión de servicios es obligatoria y se aplica a todas las instituciones bancarias, lo que significa que no podrás realizar trámites, pagos o retiros en esas sucursales. Sin embargo, el viernes 1 de noviembre no se verá afectado y podrás llevar a cabo tus operaciones bancarias de manera normal, ya que no es un día designado para la suspensión de actividades.

Es importante tener en cuenta que no solo los bancos, sino también otras entidades financieras bajo la supervisión de la Comisión no están sujetas a estas disposiciones en el día 1 de noviembre. Por lo tanto, podrás realizar tus operaciones sin inconvenientes.

FECHAS EN QUE CIERRAN LOS BANCOS

En cuanto a otros días festivos, el artículo 1 de las disposiciones generales establece que hay un total de diez días al año en los que los bancos no abrirán en las siguientes fechas:

1 de enero - Año Nuevo

- Año Nuevo El primer lunes de febrero - Aniversario de la promulgación de la Constitución

Aniversario de la promulgación de la Constitución Tercer lunes de marzo - Natalicio de Benito Juárez

- Natalicio de Benito Juárez 28 y 29 de marzo – Jueves y Viernes Santo

– Jueves y Viernes Santo 1 de mayo - Día del Trabajo

- Día del Trabajo 16 de septiembre - Grito de Independencia

- Grito de Independencia 1 de octubre - Transmisión del Poder Ejecutivo

- Transmisión del Poder Ejecutivo 18 de noviembre - Día de la Revolución

- Día de la Revolución 25 de diciembre - Navidad

Para evitar inconvenientes, recuerda programar tus depósitos y trámites antes del 2 de noviembre, aprovechando el día 1 para realizar cualquier actividad bancaria necesaria.