Esta es la forma en que puedes conseguir los accesos gratis para Caifanes | Feria de León 2025

¡Canta las canciones de Caifanes en vivo! Te revelamos la técnica sencilla para conseguir las entradas gratuitas a su concierto en la Feria de León

Por: Karla Salinas

La Feria de León 2025, ha dado mucho de qué hablar, puesto que los conciertos se han destacado por tener la presencia de artistas nacionales e internacionales, cantantes de alto calibre que han sabido cómo hacer un espectáculo de primera para todos los asistentes.

¡La fiesta todavía no acaba! Ya inició la entrega de los accesos gratis para Caifanes, los cuales puedes conseguir fácilmente. No dejes pasar la oportunidad, te detallaremos en qué día es el concierto y la forma sencilla de conseguirlos.

¿QUÉ OTROS CONCIERTOS HABRÁ DISPONIBLES EN LA FERIA?

La Feria de León 2025, tuvo inicio el 10 de enero, desde entonces se han realizado varias presentaciones de grandes artistas. Anteriormente, se tuvo la presencia de Espinoza Paz, Sam Smith, Camila Cabello, Chayanne, La Arrolladora, entre otros.

Siendo presentaciones con accesos gratis que se han acabado en poco tiempo. Aunque faltan pocos días para que terminen, aún hay varios conciertos disponibles que se presentarán:

30 de enero, Tucanes de Tijuana.

31 de enero, Bronco.

1 de febrero, Intocable.

2 de febrero, Caifanes .

3 de febrero, Yuridia.

4 de febrero, Wisin.

5 de febrero, Christian Nodal.

¿CÓMO CONSEGUIR LOS PASES GRATUITOS?

Como ya es bien sabido, en la Feria de León 2025, cuenta con múltiples conciertos gratuitos de grandes cantantes, permitiendo que todos los visitantes disfruten del show mientras ven a sus artistas favoritos en vivo y a pocos metros de distancia.

Dentro de las presentaciones más destacadas, se encuentra el concierto de Caifanes, quienes se presentarán el 2 de febrero. Para poder ser parte de los asistentes que vean su show en vivo, hay que hacer lo siguiente para tener los accesos gratis, puesto que son limitados:

Ingresa zonacero.accesoferialeon.com Selecciona el concierto al que desees asistir. Inicia sesión. En caso de no contar con un perfil, crea uno. Se te enviará un correo de confirmación, verifica el buzón de SPAM Descarga tus accesos 24 horas antes del concierto. Tienes todo para disfrutar del evento.

La entrega de accesos para la banda, se encuentra activa, por lo que no dejes pasar mucho tiempo para que no se agoten. Ahora que ya sabes cómo conseguirlo, no dejes pasar la oportunidad de ver a tu banda favorita. Mantente atento a sus redes sociales del evento para conocer las fechas en que se proporcionarán las entradas gratuitas.