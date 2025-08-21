Esta es la fecha límite para obtener 100% de descuento en reemplacamiento Edomex 2025

El próximo domingo 31 de agosto de 2025 es la fecha límite para acceder a la condonación del 100% en el pago de tenencia, reemplacamiento, refrendo, recargos y multas vehiculares en el Estado de México.

Este beneficio forma parte del Programa de Reemplacamiento Edomex 2025, con el objetivo de facilitar la regularización de trámites vehiculares y evitar sanciones económicas por incumplimientos.

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER AL DESCUENTO DEL 100 POR CIENTO?

La condonación aplica exclusivamente para:

Vehículos con placas expedidas en 2020 .

. Vehículos con placas de 2019 o años anteriores que no realizaron el reemplacamiento en el año anterior.

REQUISITOS PARA OBTENER EL 100 POR CIENTO DE CONDONACIÓN EN EL REEMPLACAMIENTO EDOMEX 2025

Los interesados deberán presentar la siguiente documentación vigente:

Identificación oficial con fotografía (INE, pasaporte, licencia de conducir o cédula profesional).

(INE, pasaporte, licencia de conducir o cédula profesional). CURP (Clave Única de Registro de Población) .

. Factura original o documento legal que acredite la propiedad del vehículo

o documento legal que acredite la propiedad del vehículo Comprobante de domicilio en el Estado de México (no mayor a tres meses).

en el Estado de México (no mayor a tres meses). Placas anteriores o, en su caso, constancia de extravío.

Importante: Si el propietario del vehículo no puede realizar el trámite personalmente, puede acudir un representante con poder notarial e identificación oficial.

Recuerda que, el no cumplir con el reemplacamiento puede generar una multa de hasta 2 mil 262 pesos, equivalente a 20 UMAs (Unidades de Medida y Actualización).

¿Pensando en no reemplacar este 2025?

Cuidado... esto te puede salir más caro de lo que crees.

?? Multas por placas vencidas

Adiós placas... ¡y hola corralón!

? Sin placas = sin verificación

Realiza tu trámite en 1,2 x 3 en: https://t.co/DnXezX7jAJ pic.twitter.com/Sr4mCH8jFj — Secretaría de Finanzas del Estado de México (@FinanzasEdomex) August 20, 2025

BENEFICIOS DE RENOVAR TUS PLACAS EN EDOMEX

Realizar el reemplacamiento te permitirá obtener nuevas placas vigentes y tarjeta de circulación, así como evitar multas y recargos por trámites vencidos, además de incrementar el valor comercial de tu vehículo al estar en regla.

NO OLVIDES LA FECHA LÍMITE

Recuerda que domingo 31 de agosto de 2025 es la última oportunidad para obtener el 100% de descuento en reemplacamiento y tenencia en Edomex.

Consulta más detalles y agenda tu cita en el sitio oficial del Gobierno del Estado de México.