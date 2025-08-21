Alerta por estafa: Así venden ropa usada como si fuera nueva en autopista

Por medio de redes sociales un usuario lanzó la alerta por estafa, un nuevo modus operandi en dónde los delincuentes usan ropa usada y que ha comenzado a afectar a varios consumidores. Este fraude tiene lugar en la autopista y se realiza la venta de ropa usada fingiendo que es nueva; provocando la pérdida de dinero de aquellas personas interesadas.

El denunciante alertó a los automovilistas que son un grupo de personas que ofrecen ropa "nueva", además de señalar que suelen ser agresivos pues al momento de que algunas personas afectadas suelen notar la estafa; el grupo de delincuentes se reúne y pueden incluso agredir a las víctimas de este nuevo fraude que ha ganado fuerza en la autopista Puebla-Orizaba.

¿CÓMO FUNCIONA LA NUEVA ESTAFA DE LA ROPA USADA?

De acuerdo con lo compartido por el usuario, los delincuentes se ubican en la autopista Puebla-Orizaba, a la altura de Amozoc, cerca de una gasolinera y un Starbucks. La denuncia señala que la estafa consiste en que los delincuentes venden ropa usada que hacen pasar por nueva; ofreciendo dichas prendas a precios sumamente bajos siendo el enganche.

Los delincuentes se acercan a conductores y pasajeros ofreciendo pantalones de mezclilla que son "nuevos", sus precios van desde 30 hasta 70 pesos. Estas prendas son ofertadas en paquetes por lo que muchas personas deciden hacer la compra; sin embargo, al abrir los paquetes se percatan que la ropa es vieja y se encuentra en mal estado.

Ciudadano reporta como opera la estafa de los pantalones en la Puebla Orizaba. Dan ropa usada o retazos pic.twitter.com/yr2oorReIc — The Face of Boxing (@canelothegoat99) August 21, 2025

Al momento en que las víctimas intentan reclamar, los estafadores reaccionan de manera violenta e incluso pueden ser violentos. Testimonios aseguran que los vendedores viajan en grupos y presuntamente van armados; esto con el fin de poder intimidar a la gente víctima del nuevo fraude.

UNA ESTAFA QUE SE HA VUELTO RECURRENTE EN LA AUTOPISTA DE PUEBLA

A pesar de que este video ha vuelto a viralizar la estafa que tiene lugar en la autopista de Puebla, reportes locales señalan que el fraude de la ropa usada se ha replicado en varios puntos de la Entidad; incluso algunas personas afectadas han señalado que la estafa se viene repitiendo desde el 2021. Los puntos en dónde de Puebla en dónde se ha visto este fraude son: