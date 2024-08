¿Es legal poner señalamientos de "No Estacionarse" fuera de la casa?

Es común encontrarse por las calles señalamientos de "No Estacionarse" en zonas, estrategias como hospitales o áreas donde el estacionamiento puede obstaculizar la circulación. Sin embargo, la colocación de estos señalamientos fuera de residencias privadas ha generado cierta confusión entre los automovilistas y los vecinos, por lo que está la duda si es legal usar estos carteles a fuera de las viviendas particulares.

Muchas personas colocan estos letreros con la intención de reservar un espacio para sus vehículos o evitar que otros estacionen en "su lugar".

¿ES LEGAR PONER SEÑALAMIENTOS DE "NO ESTACIONARSE" FUERA DE LA CASA?

Las autoridades de tránsito aclaran que no está permitido colocar señales de "No Estacionar" en la vía pública fuera del ámbito institucional o autorizado. Estos señalamientos no tienen validez legal cuando son colocados por particulares frente a sus casas. Del mismo modo, el uso de objetos como botes o cubetas para reservar espacios también está prohibido.

Por otro lado, las personas que recurren a estas prácticas podrían enfrentar sanciones que varian dependiendo de la situación y la persistencia de la infracción.

¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS?

Multas : Los infractores pueden ser acreedores a multas económicas.

: Los infractores pueden ser acreedores a multas económicas. Retiro de los señalamientos: Las autoridades tienen la facultad de retirar cualquier señalización no autorizada.

Las banquetas, al ser parte de la vía pública, no pertenecen a las propiedades residenciales y, por lo tanto, no pueden ser bloqueadas ni obstruidas por particulares. Los automovilistas tienen el derecho de estacionar en estas áreas, siempre y cuando no interfieran con el acceso a cocheras o portones.

En casos donde un automóvil invade un espacio privado, como una cochera o un acceso exclusivo, la situación es diferente. El bloqueo de estos espacios es una infracción que puede ser reportada a las autoridades competentes, quienes tomarán las medidas correspondientes para resolver el inconveniente.

Para evitar conflictos y posibles sanciones, se recomienda a los propietarios de vehículos que consulten con sus vecinos sobre la posibilidad de estacionarse frente a sus casas y que, en caso de duda, busquen asesoría sobre las normativas locales de tránsito. La comunicación y el entendimiento mutuo pueden prevenir malentendidos y mantener la armonía en la convivencia vecinal.