¿Es ilegal plantar un árbol en la banqueta de tu casa? Requisitos y sanciones en CDMX

Por: César Omar Leyva

La detención del señor Alfredo conmocionó a los capitalinos, pues aparentemente fue llevado a prisión por plantar un árbol en la banqueta. Pero, ¿realmente te pueden arrestar por esta acción?

¿TE PUEDEN DETENER POR PLANTAR UN ÁRBOL EN LA BANQUETA?

En términos legales, no pueden arrestarte por plantar un árbol en la banqueta de tu casa, ya que no es un delito que amerite prisión preventiva. Sin embargo, podrías recibir una sanción administrativa si no cumples con las regulaciones establecidas, especialmente si:

Dañas la banqueta al realizar la plantación.

al realizar la plantación. No cuentas con los permisos necesarios.

No respetas las dimensiones establecidas en el Manual de normas técnicas de accesibilidad de 2024.

Según Itzel Contreras, trabajadora de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) de la CDMX, si no tienes una jardinera en la banqueta, debes solicitar permiso a la alcaldía para plantar un árbol en vialidades secundarias. Las autoridades evaluarán el espacio disponible y verificarán que se garantice la accesibilidad peatonal.

Durante 30 años, Alfredo Carrillo se ha dedicado a sembrar árboles frente a las casas de vecinos que se lo permiten, pero es la primera vez que fue detenido por policías.https://t.co/azDcojgH0W

Alejandro León pic.twitter.com/q1wp0JC7IC — REFORMA (@Reforma) February 27, 2025

REQUISITOS PARA PLANTAR UN ÁRBOL EN LA BANQUETA

Si deseas plantar un árbol frente a tu casa, la Seduvi establece los siguientes lineamientos:

Solo se permiten árboles de tamaño reducido en banquetas, con cepas de mínimo 0.60 m.

Debe colocarse en la franja destinada a mobiliario y vegetación.

Es necesario realizar excavaciones y preparar el terreno adecuadamente.

Se debe regar semanalmente con al menos 50 litros de agua limpia.

En algunos casos, es obligatorio instalar tutores de madera o líneas de contraventeo.

Además, el Manual de normas técnicas de accesibilidad de 2024 señala que la vegetación no debe obstruir el paso de peatones.

Si planeas plantar un árbol en la banqueta de tu casa, debes consultar con la alcaldía para asegurarte de cumplir con la normativa y evitar sanciones.