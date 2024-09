¿Es cierto que AMLO dará un "bono de reconocimiento" a los adultos tras su salida?

El 1 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador dejará el cargo para que lo asuma Claudia Sheinbaum Pardo, por lo que a unos días de que concluya su administración, en internet circularon imágenes sobre un bono para las personas de la tercera edad que cuenten con Pensión Bienestar.

Este supuesto apoyo se decía era por tres mil pesos, pago que sería una especie de bono "agradecimiento" de AMLO al pueblo por su voto, pues este programa social dirigido a los adultos mayores se convirtió en el plan insignia del mandatario durante todo su gobierno.

Sin embargo, y para decepción de muchos, el trascendido es falso, ya que no se dará ningún pago de tres mil pesos, adicional a la pension que los beneficiarios del programa, ya que este nunca fue mencionado en las conferencias matutinas ni informada en las redes sociales de la Secretaría del Bienestar.





Así las cosas, es muy importante que los beneficiarios de la Pensión Bienestar y sus familiares hagan caso omiso de cualquier aviso que mencione el referido "bono de agradecimiento" difundido en redes no oficiales.

Y es que existen personas que engañan a los adultos mayores y a su familia para obtener información personal del beneficiario, por lo que la Secretaría del Bienestar conminó a las personas a no proporcionar ningún nombre, cuenta bancaria, prestar la tarjeta a quien asegure trabajar en la dependencia o que no permitan que tomes fotografías para recibir algún bono, ya que esto no existe.

Ahora bien, en caso de que se haga una realidad, sería anunciado por el propio Andrés Manuel López Obrador desde en la conferencia mañanera, como en redes sociales oficiales de la dependencia federal.