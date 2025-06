Entre coronas fúnebres, moños negros y consignas, se manifiestan contra la elección del Poder Judicial

Este domingo 1 de junio de 2025 marca un hecho sin precedentes en la historia de México: por primera vez se lleva a cabo una elección para designar jueces, ministros y miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

SIMULAN EL "FUNERAL" DEL PODER JUDICIAL EN MÉXICO

Sin embargo, este proceso ha generado una fuerte controversia nacional, provocando protestas y movilizaciones multitudinarias en todo el país y en el extranjero, pues desde el sábado 31 de mayo, diversos colectivos colocaron coronas fúnebres y un montículo de tierra frente a la sede de la Suprema Corte como símbolo de luto.

En el centro del "sepulcro", un listón con los colores de la bandera mexicana. La protesta apunta directamente contra la elección judicial, que muchos consideran un "atentado" contra la independencia del Poder Judicial.

MARCHA EN CDMX CONTRA LA ELECCIÓN DEL PODER JUDICIAL

Marcha contra la elección del poder judicial avanza sobre Paseo de la Reforma, saliendo del Ángel de la Independencia.#1deJunio

Nadya Murillo | El Sol de México pic.twitter.com/dEo0Quw1bM — El Sol de México (@elsolde_mexico) June 1, 2025

La megamarcha principal comenzó este domingo a las 11:00 a.m. en el Ángel de la Independencia, rumbo al Monumento a la Revolución. Con consignas como "La Corte no se toca" y "Sin Poder Judicial no hay libertad", miles de ciudadanos expresaron su rechazo al proceso de elección de más de 800 cargos judiciales, incluidos ministros de la SCJN, magistrados y jueces federales.

A lo largo del Paseo de la Reforma, la marcha transcurrió sin disturbios, pero con un fuerte mensaje: de acuerdo con los organizadores y el comunicado de la organización RECAP, algunos candidatos tienen historial criminal o presuntos vínculos con grupos delictivos, lo que representa un grave riesgo para la democracia del país, según afirman.

OTRAS CIUDADES REGISTRAN MARCHAS CONTRA JORNADA ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL

Bajo el lema "Domingo Negro", se llevaron a cabo marchas en ciudades como Guadalajara, Monterrey, Puebla, Tijuana, Oaxaca, Mérida, Cancún, San Luis Potosí, Chihuahua, Querétaro, entre otras. En total, se reportaron movilizaciones en más de 35 ciudades de México.

La protesta también tuvo eco en el extranjero, con convocatorias en París, Madrid, Barcelona, y varias ciudades de Estados Unidos como Nueva York, Dallas, Houston y San Antonio. En estos lugares, los organizadores invitaron a los asistentes a vestir de blanco y portar un moño negro, como señal de luto y defensa de la democracia.

Se recomienda a la población tomar precauciones, ya que las vialidades afectadas por la marcha en la Ciudad de México incluyen Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, y el perímetro del Monumento a la Revolución. Autoridades de tránsito han pedido evitar la zona hasta nuevo aviso.

El país enfrenta una jornada histórica, pero también profundamente polarizada. Mientras algunos celebran la apertura del sistema judicial al voto ciudadano, otros denuncian que se trata de una medida populista que pone en jaque los principios fundamentales de la justicia mexicana.