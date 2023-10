Entérate si le debes al SAT sin tener que acudir a un contador siguiendo estos pasos

Si eres de las personas que vives preguntándote si tendrás deudas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), y por miedo no has tratado de verificarlo, no te preocupes aquí te diremos como puedes averiguar por ti mismo y sin tener que solicitar los servicios de un contador.

Siguiendo estos pasos se te facilitará bastante tu vida como adulto, y entender un poco más las finanzas personales y sobre todo el tema de los impuestos, que son un tema muy recurrente de preocupación.

ENTÉRATE SI LE DEBES AL SAT

Paso 1: Identifica ingresos y gastos

Realiza un registro de tus ingresos y gastos. Esto incluye tu salario, ingresos adicionales (como rentas o intereses), inversiones, así como todos tus gastos mensuales, desde renta y servicios hasta comida y entretenimiento.

Así podrás tener una visión muy clara sobre tu situación financiera, lo que te servirá como primer paso para saber si le debes a la autoridad tributaria.

Paso 2: Revisa tus declaraciones anteriores

Revisando tu declaraciones fiscales pasadas tendrás una idea de lo que has declarado y si pudiera existir alguna cantidad pendiente de pagar.

Paso 3: Ingresa al portal del SAT

El SAT te ofrece una herramienta que te permite verificar tu situación fiscal a través de su página oficial. Para hacerlo, sigue estos pasos:

Ingresa al portal del SAT (www. sat .gob.mx).

(www. .gob.mx). Crea una cuenta o inicia sesión con tu Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y contraseña.

Una vez dentro de tu cuenta, selecciona la opción «Mi Portal».

En la sección «Situación Fiscal», podrás ver si tienes adeudos fiscales o si estás al corriente con tus obligaciones tributarias.

Paso 4: Utiliza la herramienta «Mis cuentas» del SAT

El SAT ofrece una herramienta llamada «Mis cuentas» con la que podrás llevar un registro de tus ingresos, gastos y declaraciones fiscales, en ella puedes calcular si debes impuestos o si estás al corriente. Sigue estos pasos:

Inicia sesión en tu cuenta del SAT .

. Ve a la sección «Mis cuentas».

Registra tus ingresos y gastos de manera detallada.

La herramienta calculará automáticamente si debes impuestos o si tienes un saldo a favor.

Paso 5: Revisa tus deducciones

Las deducciones legales pueden reducir tu deuda fiscal. Si tienes dudas sobre qué gastos puedes deducir, te recomendamos consultar la información disponible en el sitio web del SAT.

Paso 6: Consulta a un contador en caso de ser necesario