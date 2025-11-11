Encuentran sin vida a Noelia, la niña de 4 años desaparecida tras ataque armado en Oaxaca

Durante un operativo encabezado por la Secretaría de Marina (Semar), fue hallada sin vida la pequeña Noelia Daylen S. G., de cuatro años, quien se había extraviado tras un ataque armado en la ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.

La Semar confirmó que en un operativo de búsqueda se localizó el cuerpo de Noelia y se detuvo a tres personas que, según las autoridades estatales, están presuntamente vinculadas al múltiple homicidio. La menor estaba desaparecida desde la noche del lunes 10 de noviembre, momento en el que ocurrió un ataque con armas de fuego que dejó tres personas muertas. Su madre, identificada como Adelina L. P., una mujer más y un hombre fallecieron en ese hecho violento.

El incidente tuvo lugar en la calle Prolongación de Vicente Guerrero, esquina con Periférico, en Juchitán de Zaragoza. En ese lugar se produjo el ataque armado donde perdieron la vida Carlos Eduardo N., de 19 años; Adelina L. P., de 21 años; y Karla V. S., de 25 años. La pequeña Noelia, hija de Adelina, desapareció inmediatamente después del ataque.

Hasta este momento, las autoridades no han dado a conocer detalles adicionales sobre la ubicación exacta, el estado o las circunstancias precisas en las que fue encontrado el cuerpo de la menor.

OPERATIVO DE BÚSQUEDA Y DETENCIONES

Tras la desaparición de Noelia, las corporaciones de seguridad de la región del Istmo de Oaxaca activaron protocolos de búsqueda: participaron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), la Guardia Nacional (GN), policías municipales, así como unidades caninas especializadas (K9) y drones para ampliar la cobertura en terrenos complicados. Durante esa acción se logró la detención de tres personas presuntamente involucradas en el homicidio múltiple y la desaparición de la niña.

Las investigaciones continúan en curso para determinar responsabilidades, esclarecer el móvil del ataque y aportar a la justicia las evidencias pertinentes.

IMPACTO Y CONTEXTO DE INSEGURIDAD EN MÉXICO

El caso ocurre en un contexto donde la sensación de inseguridad en México se mantiene elevada. De acuerdo con la Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en junio de 2025 el 63.2 % de la población mayor de 18 años manifestó sentirse vulnerable en su ciudad, cifra que representa un aumento frente a los anteriores trimestres. En particular, 68.5 por ciento de las mujeres considera que vivir en su ciudad es peligroso, frente a 56.7 por ciento de los hombres.

En ciudades como Ciudad Obregón, cifras de percepción alcanzan el 88 por ciento de habitantes que sienten inseguridad en su entorno urbano. Este contexto destaca la urgencia de reforzar los mecanismos de prevención y justicia para combatir hechos violentos que afectan a la población más vulnerable.

La muerte de Noelia abre un nuevo capítulo doloroso en la historia de violencia que afectan a comunidades de Oaxaca y de todo México. El hallazgo de la niña y la detención de presuntos responsables en un ataque que dejó varias víctimas subrayan la necesidad de actuar con rapidez y eficacia en materia de seguridad pública, así como de acompañar a las familias afectadas por el trauma y el dolor.