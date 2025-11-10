Agresión armada en Ciudad Obregón deja una persona sin vida

Residentes de la colonia Libertad, ubicada al sur de Ciudad Obregón, la noche de este lunes fueron testigos de una agresión armada que dejó una persona sin vida al ser víctima de la violencia cuando se encontraba por fuera de un domicilio en el lugar, con lo cual se contabilizan seis víctimas mortales en hechos violentos durante el mes de noviembre en Cajeme.

De acuerdo a vecinos del lugar, el ataque armado se registró alrededor de las 21:30 horas sobre la calle Río Guasave, a escasos metros de su intersección con bulevar Las Torres, donde la víctima fue acribillada por un grupo de personas armadas al interior de un domicilio.

¿QUÉ ACCIONES TOMARON LAS AUTORIDADES TRAS EL ATAQUE?

Por lo anterior, al lugar arribaron elementos policiacos de los tres órdenes de gobierno, así como paramédicos de la Cruz Roja en la localidad, quienes solo pudieron corroborar que la víctima, de quien solo se pudo conocer que se trataba de un masculino, ya no contaba con signos vitales.

Agentes municipales se encargaron de asegurar la zona de la agresión armada para que los agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) pudieran realizar las acciones correspondientes que serán anexadas a la carpeta de investigación, así como ordenar el traslado del cuerpo a los laboratorios del Servicio Médico Forense (Semefo) para la autopsia de ley.