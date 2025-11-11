BBVA: estas son las dos ofertas de las tarjetas de crédito para este Buen Fin 2025

BBVA, uno de los bancos más importantes en México, se suma al Buen Fin 2025 con dos atractivas promociones para sus clientes que buscan aprovechar las compras de temporada y administrar mejor sus pagos. Estas ofertas están disponibles para quienes utilicen sus tarjetas de crédito, con opciones que van desde bonificaciones inmediatas hasta diferir pagos hasta el próximo año.

PROMOCIÓN DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO

La primera promoción de BBVA ofrece una bonificación del diez por ciento en compras realizadas a 12 o 24 meses sin intereses, siempre que el monto mínimo de compra sea de 5,000 pesos. Esta bonificación se aplica automáticamente, sin necesidad de registro previo, lo que facilita su uso durante el Buen Fin.

El banco aclara que, en caso de pagar mediante PayPal, se debe verificar que el comercio permita diferir la compra entre 12 y 18 meses para poder acceder a la promoción. La bonificación máxima es de 2,500 pesos y puede aplicarse una vez por día y por cliente.

EMPIEZA A PAGAR HASTA MARZO DE 2026

La segunda oferta está dirigida a quienes prefieren aplazar sus pagos y obtener beneficios adicionales. Si realizas compras a partir de 3,500 pesos de contado con tu tarjeta de crédito BBVA, podrás comenzar a pagar hasta marzo de 2026, con la opción de diferir el monto a 3 meses sin intereses.

Además, los tarjetahabientes recibirán un reembolso en Puntos BBVA que varía entre el nueve por ciento y el veintitrés por ciento del valor total de la compra, dependiendo del tipo de tarjeta. En este caso, sí se requiere un registro previo en la aplicación móvil de BBVA. El periodo de registro estará disponible del 4 al 12 de noviembre y, en caso de olvidarlo, se abrirá una segunda ventana del 18 de noviembre al 9 de diciembre.

Esta promoción aplica para compras realizadas en establecimientos físicos, tiendas en línea, vía telefónica o mediante pagos con celular dentro de todo México.

HERRAMIENTA DE SIMULACIÓN Y COMERCIOS PARTICIPANTES

BBVA también ofrece en su sitio web oficial del Buen Fin 2025 una herramienta que permite simular cómo funcionarán las promociones, además de consultar los comercios participantes en la bonificación del diez por ciento.

Antes de aprovechar cualquiera de las dos ofertas, se recomienda revisar cuidadosamente los términos y condiciones de cada promoción para confirmar los requisitos y fechas de aplicación.

Con estas opciones, BBVA busca ofrecer flexibilidad y beneficios adicionales a sus clientes durante uno de los eventos de descuentos más importantes del año.