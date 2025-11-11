  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 11 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Nacional / México

Explosiones de tanques de gas generan alarma en Mexicali

Un camión repartidor de gas de la empresa Silza se incendió la mañana de este martes sobre la calzada Héctor Terán Terán

Nov. 11, 2025
Explosiones de tanques de gas generan alarma en Mexicali

La mañana de este martes se registró un aparatoso incendio que derivó en fuertes explosiones sobre la calzada Héctor Terán Terán, entre las avenidas Anáhuac y Lombardo Toledano, en Mexicali, luego de que un camión repartidor de gas se incendiara mientras transportaba decenas de cilindros.

El vehículo, perteneciente a la empresa Silza, trasladaba 25 tanques de 45 kilogramos y varias "minitas" de 10 kilogramos cuando comenzó a arder en plena vía pública.

EXPLOSIÓN DE CAMINO DE GAS EN MEXICALI

De acuerdo con el conductor, un joven de 23 años de edad, el camión ya presentaba fallas mecánicas y, de un momento a otro, observó fuego en la cabina, por lo que decidió descender rápidamente antes de que el siniestro se propagara.

Testigos confirmaron que algunos vecinos intentaron sofocar las llamas con cubetas de agua; sin embargo, al percatarse del peligro que representaban los cilindros, optaron por retirarse. Momentos después, al menos tres tanques explotaron, generando una llamarada visible a varios metros de altura y un estruendo que se escuchó hasta ocho cuadras de distancia, provocando pánico entre los habitantes de la zona.

El director de Bomberos, Rubén Osuna Beltrán, informó que el siniestro ocasionó daños en ventanas y estructuras de viviendas y comercios cercanos, además de afectar una camioneta que se encontraba estacionada. Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas, aunque el conductor fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja tras sufrir una crisis de ansiedad.

En el sitio trabajaron más de 20 elementos del Cuerpo de Bomberos, apoyados por siete camiones extintores, así como dos unidades de la Cruz Roja y personal de Protección Civil, quienes acordonaron el área y evacuaron a los vecinos por precaución.

Las autoridades mantienen cerrada la vialidad principal mientras continúan los trabajos para extinguir por completo el fuego, ya que algunos tanques permanecen encendidos, representando un riesgo adicional.

Los peritajes del cuerpo de bomberos determinarán las causas exactas del incendio, aunque las primeras versiones apuntan a una falla mecánica en el vehículo como posible origen del siniestro.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

Contenido Relacionado
Sheinbaum reporta una reducción del 37% en homicidios dolosos y avances en seguridad nacional
Nacional / México

Sheinbaum reporta una reducción del 37% en homicidios dolosos y avances en seguridad nacional

Noviembre 11, 2025

La mandataria afirmó que los avances reflejan el compromiso de su administración con la construcción de la paz y reafirmó la coordinación permanente

¿No sabes qué estudiar? La UNAM te ayuda con el Exploratón 2025
Nacional / México

¿No sabes qué estudiar? La UNAM te ayuda con el Exploratón 2025

Noviembre 10, 2025

Este evento digital ofrece asesorías, conferencias, recorridos virtuales por facultades y actividades interactivas gratuitas

IMSS incorpora tecnología CyberKnife para tratamientos de cáncer con precisión milimétrica
Nacional / México

IMSS incorpora tecnología CyberKnife para tratamientos de cáncer con precisión milimétrica

Noviembre 10, 2025

Estará en el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI; México será el tercer país de América Latina en tenerlo