Explosiones de tanques de gas generan alarma en Mexicali

La mañana de este martes se registró un aparatoso incendio que derivó en fuertes explosiones sobre la calzada Héctor Terán Terán, entre las avenidas Anáhuac y Lombardo Toledano, en Mexicali, luego de que un camión repartidor de gas se incendiara mientras transportaba decenas de cilindros.

El vehículo, perteneciente a la empresa Silza, trasladaba 25 tanques de 45 kilogramos y varias "minitas" de 10 kilogramos cuando comenzó a arder en plena vía pública.

EXPLOSIÓN DE CAMINO DE GAS EN MEXICALI

De acuerdo con el conductor, un joven de 23 años de edad, el camión ya presentaba fallas mecánicas y, de un momento a otro, observó fuego en la cabina, por lo que decidió descender rápidamente antes de que el siniestro se propagara.

Testigos confirmaron que algunos vecinos intentaron sofocar las llamas con cubetas de agua; sin embargo, al percatarse del peligro que representaban los cilindros, optaron por retirarse. Momentos después, al menos tres tanques explotaron, generando una llamarada visible a varios metros de altura y un estruendo que se escuchó hasta ocho cuadras de distancia, provocando pánico entre los habitantes de la zona.

El director de Bomberos, Rubén Osuna Beltrán, informó que el siniestro ocasionó daños en ventanas y estructuras de viviendas y comercios cercanos, además de afectar una camioneta que se encontraba estacionada. Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas, aunque el conductor fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja tras sufrir una crisis de ansiedad.

En el sitio trabajaron más de 20 elementos del Cuerpo de Bomberos, apoyados por siete camiones extintores, así como dos unidades de la Cruz Roja y personal de Protección Civil, quienes acordonaron el área y evacuaron a los vecinos por precaución.

Las autoridades mantienen cerrada la vialidad principal mientras continúan los trabajos para extinguir por completo el fuego, ya que algunos tanques permanecen encendidos, representando un riesgo adicional.

Los peritajes del cuerpo de bomberos determinarán las causas exactas del incendio, aunque las primeras versiones apuntan a una falla mecánica en el vehículo como posible origen del siniestro.