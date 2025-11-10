  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 10 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Nacional / México

¿No sabes qué estudiar? La UNAM te ayuda con el Exploratón 2025

Este evento digital ofrece asesorías, conferencias, recorridos virtuales por facultades y actividades interactivas gratuitas

Nov. 10, 2025
La iniciativa busca acompañar a los jóvenes en la toma de decisiones.
La iniciativa busca acompañar a los jóvenes en la toma de decisiones.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) lanzó el Exploratón 2025 “Al Encuentro de tu Futura Profesión”, una plataforma virtual gratuita que busca ayudar a los jóvenes de nivel medio superior a descubrir su vocación y elegir una licenciatura acorde con sus intereses.

Del 10 al 14 de noviembre, los estudiantes podrán ingresar al Exploratón 2025 a través del sitio web de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa (DGOAE) de la UNAM.

Este evento digital ofrece asesorías, conferencias, recorridos virtuales por facultades y actividades interactivas que permiten conocer la amplia oferta académica de la universidad, conformada por 133 licenciaturas en distintas áreas del conocimiento.

AYUDA A DIVERSIDAD DE PERFILES

El Exploratón 2025 está organizado en cuatro “mundos del conocimiento”, diseñados para reflejar la diversidad de perfiles profesionales que existen dentro de la UNAM:

  • Ciencias Físico-Matemáticas e Ingenierías
  • Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud
  • Ciencias Sociales y Humanidades
  • Artes

Cada mundo ofrece experiencias inmersivas con elementos inspirados en videojuegos. Los participantes pueden recorrer entornos virtuales, participar en retos y obtener insignias, además de acceder a charlas y conferencias con docentes, egresados y especialistas de distintas áreas.

También es posible visitar micrositios de facultades y escuelas para conocer planes de estudio, requisitos de ingreso y campos laborales.

imagen-cuerpo

ACOMPAÑAMIENTO EN UNA DECISIÓN TRASCENDENTAL

El secretario de Servicio y Atención a la Comunidad Universitaria, Fernando Macedo Chagolla, destacó que la iniciativa busca acompañar a los jóvenes en la toma de decisiones: “La universidad acompaña a cada joven para que encuentre su propio camino y pueda decidir de manera informada”, señaló.

Para participar en el Exploratón 2025, no se requiere registro previo; únicamente es necesario contar con conexión a internet y un dispositivo como computadora, tableta o teléfono móvil. El sitio es ExploraTÓN UNAM 2025

Las conferencias y actividades también podrán seguirse a través de las redes sociales oficiales de la UNAM y del canal de YouTube DGOAE UNAM.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
IMSS incorpora tecnología CyberKnife para tratamientos de cáncer con precisión milimétrica
Nacional / México

IMSS incorpora tecnología CyberKnife para tratamientos de cáncer con precisión milimétrica

Noviembre 10, 2025

Estará en el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI; México será el tercer país de América Latina en tenerlo

Encuentran cementerio clandestino con 16 cuerpos en Quintana Roo
Nacional / México

Encuentran cementerio clandestino con 16 cuerpos en Quintana Roo

Noviembre 10, 2025

La situación ya ha generado una intensa movilización de corporaciones de seguridad y equipos forenses

Revisan actuación de escoltas de Carlos Manzo
Nacional / México

Revisan actuación de escoltas de Carlos Manzo

Noviembre 10, 2025

Investigan muerte del asesino y la manera como fue abatido tras disparar al presidente municipal de Uruapan