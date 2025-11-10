¿No sabes qué estudiar? La UNAM te ayuda con el Exploratón 2025

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) lanzó el Exploratón 2025 “Al Encuentro de tu Futura Profesión”, una plataforma virtual gratuita que busca ayudar a los jóvenes de nivel medio superior a descubrir su vocación y elegir una licenciatura acorde con sus intereses.

Del 10 al 14 de noviembre, los estudiantes podrán ingresar al Exploratón 2025 a través del sitio web de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa (DGOAE) de la UNAM.

Este evento digital ofrece asesorías, conferencias, recorridos virtuales por facultades y actividades interactivas que permiten conocer la amplia oferta académica de la universidad, conformada por 133 licenciaturas en distintas áreas del conocimiento.

AYUDA A DIVERSIDAD DE PERFILES

El Exploratón 2025 está organizado en cuatro “mundos del conocimiento”, diseñados para reflejar la diversidad de perfiles profesionales que existen dentro de la UNAM:

Ciencias Físico-Matemáticas e Ingenierías

Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud

Ciencias Sociales y Humanidades

Artes

Cada mundo ofrece experiencias inmersivas con elementos inspirados en videojuegos. Los participantes pueden recorrer entornos virtuales, participar en retos y obtener insignias, además de acceder a charlas y conferencias con docentes, egresados y especialistas de distintas áreas.

También es posible visitar micrositios de facultades y escuelas para conocer planes de estudio, requisitos de ingreso y campos laborales.

ACOMPAÑAMIENTO EN UNA DECISIÓN TRASCENDENTAL

El secretario de Servicio y Atención a la Comunidad Universitaria, Fernando Macedo Chagolla, destacó que la iniciativa busca acompañar a los jóvenes en la toma de decisiones: “La universidad acompaña a cada joven para que encuentre su propio camino y pueda decidir de manera informada” , señaló.

Para participar en el Exploratón 2025, no se requiere registro previo; únicamente es necesario contar con conexión a internet y un dispositivo como computadora, tableta o teléfono móvil. El sitio es ExploraTÓN UNAM 2025

Las conferencias y actividades también podrán seguirse a través de las redes sociales oficiales de la UNAM y del canal de YouTube DGOAE UNAM.