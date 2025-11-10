  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 10 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Nacional / México

Revisan actuación de escoltas de Carlos Manzo

Investigan muerte del asesino y la manera como fue abatido tras disparar al presidente municipal de Uruapan

Nov. 10, 2025
El gobernador de Michoacán dijo que investigan las causas que llevaron a matar al joven tras haberlo detenido con vida.
El gobernador de Michoacán dijo que investigan las causas que llevaron a matar al joven tras haberlo detenido con vida.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que se abrió una investigación para esclarecer por qué fue abatido Víctor Manuel Ubaldo Vidales, señalado como responsable del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, después de haber sido capturado.

Durante su conferencia de prensa de este lunes, Ramírez Bedolla explicó que el homicida fue detenido y, momentos después, se registró un forcejeo que terminó con un disparo fatal.

"Se está investigando también por qué el abatimiento en el lugar del homicida. Porque al homicida lo detienen y momentos después hay un forcejeo y hay un solo disparo que lo abate", detalló el mandatario.

imagen-cuerpo

TENÍA 22 ESCOLTAS AL MOMENTO DEL ATAQUE 

El gobernador señaló que la Fiscalía y autoridades periciales revisan la actuación de los escoltas personales de Manzo y de los elementos de la Guardia Nacional que formaban parte de su equipo de seguridad al momento del ataque.

"En ese momento tenía ocho escoltas personales y 14 de la Guardia Nacional. Su equipo de seguridad fue seleccionado directamente por el presidente municipal, y el segundo círculo de protección lo brindaba la Guardia Nacional. Se está revisando pericialmente qué ocurrió para que se debilitara su esquema de seguridad", añadió.

Ramírez Bedolla subrayó que las investigaciones sobre el asesinato de Carlos Manzo continúan activas con el objetivo de identificar y detener a los autores intelectuales del crimen.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Sheinbaum responsabiliza a Peña Nieto de que FIFA no pague impuestos por el Mundial 2026
Nacional / México

Sheinbaum responsabiliza a Peña Nieto de que FIFA no pague impuestos por el Mundial 2026

Noviembre 10, 2025

De los tres países organizadores, México es el único que aceptó una exención total del pago de obligaciones fiscales

¿Tienes un negocio de comida? Este es el extintor que necesitas según Protección Civil
Nacional / México

¿Tienes un negocio de comida? Este es el extintor que necesitas según Protección Civil

Noviembre 10, 2025

La presencia de grasas, aceites y residuos de fritura en la cocina genera un riesgo de incendio particular que va más allá del fuego

Avión con ayuda para víctimas del huracán Melissa se estrella en Florida y deja dos muertos
Nacional / México

Avión con ayuda para víctimas del huracán Melissa se estrella en Florida y deja dos muertos

Noviembre 10, 2025

Autoridades advirtieron sobre la presencia de olor a combustible en el área de Windsor Bay y pidieron a los residentes evitar salir de sus hogares