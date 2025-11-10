Revisan actuación de escoltas de Carlos Manzo

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que se abrió una investigación para esclarecer por qué fue abatido Víctor Manuel Ubaldo Vidales, señalado como responsable del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, después de haber sido capturado.

Durante su conferencia de prensa de este lunes, Ramírez Bedolla explicó que el homicida fue detenido y, momentos después, se registró un forcejeo que terminó con un disparo fatal.

"Se está investigando también por qué el abatimiento en el lugar del homicida. Porque al homicida lo detienen y momentos después hay un forcejeo y hay un solo disparo que lo abate", detalló el mandatario.

TENÍA 22 ESCOLTAS AL MOMENTO DEL ATAQUE

El gobernador señaló que la Fiscalía y autoridades periciales revisan la actuación de los escoltas personales de Manzo y de los elementos de la Guardia Nacional que formaban parte de su equipo de seguridad al momento del ataque.

"En ese momento tenía ocho escoltas personales y 14 de la Guardia Nacional. Su equipo de seguridad fue seleccionado directamente por el presidente municipal, y el segundo círculo de protección lo brindaba la Guardia Nacional. Se está revisando pericialmente qué ocurrió para que se debilitara su esquema de seguridad", añadió.

Ramírez Bedolla subrayó que las investigaciones sobre el asesinato de Carlos Manzo continúan activas con el objetivo de identificar y detener a los autores intelectuales del crimen.