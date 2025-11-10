  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 10 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Nacional / México

Avión con ayuda para víctimas del huracán Melissa se estrella en Florida y deja dos muertos

Autoridades advirtieron sobre la presencia de olor a combustible en el área de Windsor Bay y pidieron a los residentes evitar salir de sus hogares

Nov. 10, 2025
Se informó que se investigan las causas del accidente.
Se informó que se investigan las causas del accidente.

Dos personas murieron este lunes tras el accidente de una aeronave que transportaba ayuda humanitaria para los damnificados del huracán Melissa en el Caribe.

El pequeño avión de turbohélice se estrelló en una zona residencial de Coral Springs, al norte de Miami, poco después de despegar del aeropuerto ejecutivo de Fort Lauderdale, en el sur de Florida (EE. UU.).

De acuerdo con el Ayuntamiento de Coral Springs, el siniestro ocurrió alrededor de las 10:19 a. m. del 10 de noviembre. "La Policía de la Ciudad de Coral Springs puede confirmar que dos personas trágicamente perdieron sus vidas como resultado del accidente de avión", informó la institución a través de su sitio oficial.

Las autoridades locales aún no han precisado el número total de ocupantes ni la identidad de las víctimas. La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) se encuentran colaborando en la investigación para determinar las causas del incidente.

LLEVABA AYUDA A JAMAICA

El avión tenía como destino Jamaica, transportando insumos y ayuda humanitaria para las comunidades afectadas por el huracán Melissa, que azotó el Caribe a finales de octubre como categoría 5.

Melissa es considerado el tercer huracán más intenso en la historia del Atlántico, y ha dejado más de 80 muertos en Jamaica, Haití, República Dominicana y Panamá, además de más de 3.5 millones de damnificados en Cuba.

Tras el impacto, las autoridades advirtieron sobre la presencia de olor a combustible en el área de Windsor Bay y pidieron a los residentes evitar salir de sus hogares. "La ciudad recomienda mantenerse en interiores y mantener las puertas cerradas mientras se completa la limpieza y recolección de evidencia", indicó el comunicado oficial.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Frente Frío 13 provoca temperaturas de hasta -15°C y suspensión de clases: Estos son los estados afectados
Nacional / México

Frente Frío 13 provoca temperaturas de hasta -15°C y suspensión de clases: Estos son los estados afectados

Noviembre 10, 2025

La intensidad de este nuevo sistema frontal ya ha causado medidas preventivas; se esperan también lluvias, fuertes rachas de viento y hasta nieve

Inicia colecta de llaves para erigir estatua a Carlos Manzo en Uruapan
Nacional / México

Inicia colecta de llaves para erigir estatua a Carlos Manzo en Uruapan

Noviembre 09, 2025

A través de redes sociales, el gobierno municipal lanzó la convocatoria para quienes deseen aportar y preservar la memoria del líder político

Él es el exagente del Cisen relacionado con el caso Colosio detenido en Tijuana
Nacional / México

Él es el exagente del Cisen relacionado con el caso Colosio detenido en Tijuana

Noviembre 09, 2025

En 1994 fue capturado por primera ocasión; tenía siete meses en la corporación y no se le permitía portar armas. Su chamarra tenía manchas de sangre