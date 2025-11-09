Inicia colecta de llaves para erigir estatua a Carlos Manzo en Uruapan

El asesinato de Carlos Manzo, ejecutado por un menor de edad en Uruapan, Michoacán, durante el encendido de velas en la plaza principal, conmocionó a todo México, quienes claman por dar con el o los autores materiales y se haga justicia.

Dado a que se convirtió en un referente de la lucha por la seguridad de sus ciudadanos, el gobierno de Uruapan convocó a la población a erigir una estatua en memoria del malogrado político.

A través de redes sociales, la convocatoria resultó más que atractiva para los internautas, ya que su trabajo le llegó a ganarse el distintivo "Bukele mexicano", ya que no temía enfrentar a la delincuencia.

La convocatoria se realizó a través de redes sociales desde el viernes de noviembre, misma que a la fecha supera las dos mil reacciones y se acerca a los 500 comentarios, que, entre otros aspectos, piden que se vea lo más parecido, así como con la vestimenta que Manzo usaba.

DE ESTA FORMA PUEDES AYUDAR PARA LA ESTATUA DE CARLOS MANZO

Si estás interesado en formar parte de esta convocatoria y tratar de preservar la memoria del político michoacano por medio de una estatua, puedes hacerlo y para ello el gobierno pide que aportes llaves, sin importar de qué estén hechas.

Además, no se ha especificado qué hasta cuándo estará abierta la convocatoria o cuantas llaves serán necesarias para esta fabricación.

"Cada llave que entregas es un símbolo de amor, gratitud y esperanza. De manos uruapenses nacerá el monumento que recordará por siempre a un hombre que dedicó su vida a servir, a construir, a soñar con un Uruapan más justo y humano. Lleva tus llaves a la Casa de la Cultura y sé parte de esta historia que seguirá brillando con el nombre de Carlos Manzo", refiere le post.

De acuerdo con la página de la Secretaría de Cultura de Uruapan, tu aportación puedes llevarla a a la Casa de la Cultura de Uruapan, misma que se encuentra en en García Ortiz 1, colonia Centro, en Uruapan, de lunes a domingo, de 8:00 a 20:00 horas.