Claudia Sheinbaum presenta los 12 ejes del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, presentó los 12 ejes del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia integral que contempla más de 100 acciones y una inversión superior a 57 mil millones de pesos, con participación pública y privada. El plan parte de la convicción de que la seguridad se construye garantizando los derechos del pueblo a la educación, salud, vivienda y empleo digno, para lograr un desarrollo con justicia y bienestar.

Durante el anuncio, realizado en el Patio Central de Palacio Nacional, la mandataria informó que en 2026 se destinarán 37 mil 450 millones de pesos en becas y programas de bienestar, en beneficio de 1.5 millones de michoacanas y michoacanos.

"Con todo el Gabinete seguiremos reuniéndonos con la sociedad michoacana y sus autoridades para dar seguimiento puntual y fortalecer este plan. Llegamos al gobierno con un amplio apoyo popular sustentado en una convicción: la seguridad y la paz son fruto de la justicia. Nunca traicionaremos la confianza del pueblo de México. Nuestro esfuerzo es por el pueblo y para el pueblo. A todas y todos los michoacanos les decimos: no están solos, su Presidenta y todo el Gobierno de México los respalda", expresó Sheinbaum Pardo.

CLARIDAD

La presidenta anunció que dará seguimiento personal cada 15 días al Plan Michoacán e informará mensualmente los avances durante la conferencia matutina, conocida como "la mañanera del pueblo".

Por su parte, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, destacó que se trata de un plan de atención integral que escucha a todas las voces, e informó que el Gobierno del Estado aportará 2 mil 700 millones de pesos para acciones en seguridad, juventud, cultura, turismo, salud, campo e infraestructura.

LOS 12 EJES DEL PLAN MICHOACÁN

Seguridad

Fortalecimiento de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública mediante acciones de prevención, programas sociales, educación, empleo y bienestar. Se consolidará la Guardia Nacional con mayor equipamiento y capacitación, y se reforzará la inteligencia e investigación para detener generadores de violencia y combatir la corrupción.

El plan contempla el despliegue de 10 mil 506 elementos del Ejército y Guardia Nacional, así como mil 781 de la Marina en operaciones en Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana. Además, 277 elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y 70 patrullas ya han sido desplegados.

Desarrollo económico con bienestar

Creación de Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar en Uruapan y modernización del Puerto de Lázaro Cárdenas; impulso al Polo de Desarrollo El Bajío en Morelia.

Entre 2025 y 2028 se ejecutarán 870 obras de electrificación con una inversión de 502 mdp, alcanzando el 99.99% de cobertura eléctrica y 1,390 mdp adicionales para conectar todos los hogares a internet.

Se destinarán 292 mdp para el apoyo a productores de limón, caña, aguacate, mango y berries; y 1,509 mdp para créditos con baja tasa de interés.

Asimismo, 150 mil jornaleros agrícolas serán incorporados al régimen de seguridad social, y el programa Sembrando Vida se ampliará a 18 mil productores en 2026.

Se invertirán 216 mdp en acopio de maíz y comenzará la compra de lentejas para su distribución en las Tiendas del Bienestar.

La Conafor impulsará el manejo forestal sustentable con 335 mdp y el turismo se fortalecerá mediante la campaña "Michoacán se Vive", el Festival de Ciudades Patrimonio de México, y un Proyecto Integral de Infraestructura Básica en las siete regiones del estado.

En materia de empleo, 25 mil jóvenes serán capacitados y se realizarán 40 ferias de empleo, nueve en Uruapan.

Infraestructura carretera, caminos y senderos seguros

Con una inversión total de 39 mil 330 mdp, se acelerarán obras en los tramos Pátzcuaro–Uruapan, Zitácuaro–Maravatío y Uruapan–Nueva Italia, además de iniciar nuevos proyectos como Uruapan–Zamora y Nueva Italia–Lázaro Cárdenas.

También se invertirán 8 mil 186 mdp en conservación y modernización de 59 tramos carreteros y 2 mil 297 mdp en la construcción de 95 caminos artesanales.

Agua potable, riego y saneamiento

Inversión total de 1,630 mdp para ampliar redes de distribución, rehabilitar pozos, tecnificar 6,800 hectáreas, construir ollas de captación y sanear el Lago de Pátzcuaro.

Programas para el Bienestar

30 mil 270 mdp beneficiarán a más de un millón de personas mediante los distintos programas federales.

Educación

En 2026, el programa de becas beneficiará a 892 mil 639 estudiantes con una inversión de más de 6,300 mdp. Se ampliará la cobertura de bachillerato y educación superior, con la creación de 5 nuevas Universidades Nacionales Rosario Castellanos y 10 centros deportivos de alto rendimiento.

Salud

El IMSS invertirá 7 mil 800 mdp en la construcción y modernización de hospitales, mientras que el ISSSTE destinará 700 mdp a nuevas clínicas y remodelaciones. También se creará una Clínica de Atención a Adicciones y Rehabilitación Comunitaria en Arantepacua.

Vivienda

Se construirán 82 mil viviendas mediante programas del Infonavit, Fovissste y Conavi, además de la entrega de 50 mil escrituras y créditos de mejoramiento.

Cultura

Se impulsarán 100 coros en movimiento, 13 mil artistas locales y comunitarios, y el programa "Michoacán Lee", con la entrega de 20 mil libros y actividades de fomento a la lectura.

Mujeres

Ampliación de los Centros LIBRE en los 113 municipios, fortalecimiento de la Red Nacional de Tejedoras de la Patria y entrega de 50 mil Créditos a la Palabra para mujeres en 2026.

Jóvenes

A partir del 19 de noviembre se realizarán las Jornadas de y para Jóvenes por la Paz y contra las Adicciones, con 500 actividades comunitarias en todo el estado.

Pueblos indígenas

Se dará cumplimiento al Plan de Justicia del Pueblo P´urhépecha, con 3 mil 898 mdp de inversión, y se crearán nuevos planes para los pueblos Nahua, Mazahua, Otomí y Pirinda. Además, se destinarán 673.8 mdp para apoyar a 93 mil 588 niñas y niños de 0 a 3 años.